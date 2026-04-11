کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دەستیپێکرد

پێش کاتژمێرێک

کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار بە ئامادەبوونی 223 پەرلەمانتار دەستیپێکرد.

ئەمڕۆ شەممە، 11ـی نیسانی 2026، فەرمانگەی راگەیاندنی پەرلەمانی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە دا، کۆبوونەوەی تایبەتی پەرلەمان بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری نوێی وڵات دەستپێکرد.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە، 223 پەرلەمانتار ئامادەی کۆبوونەوەکەن و رێکارەکانی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار لە لایەن دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمانەوە دەستپێکراون.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە نێو هۆڵی پەرلەمانی عێراقەوە رایگەیاند، پێش دەستپێکردنی کۆبوونەوەکە، شاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، لە ماڵی فوئاد حوسێن، بە مەبەستی یەکلاییکردنەوەی کاندیدی هاوبەشی پۆستی سەرۆککۆمار کۆبوونەوەتەوە، بەڵام بە گوێرەی زانیارییەکانی، هەردوولا نەگەیشتوونەتە رێککەوتن.

پەیامنێری کوردستان24 باسی لەوەش کرد، چاوەڕێ دەکرێت پارتی و یەکێتی چەند کۆبوونەوەی دیکە لەبارەی پۆستی سەرۆککۆمار بکەن.

پەیامنێری کوردستان24 ئەوەشی خستە روو، لە فراکسیۆنە کوردستانییەکان، پارتی دیموکراتی کوردستان و لە هێزە عێراقییەکانیش، هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسای نووری مالیکی، بایکۆتی کۆبوونەوەکەی پەرلەمانی عێراقیان کردووە.

هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری عێراق پرۆسەیەکی پەرلەمانییە و بەپێی ماددەی 70ـی دەستووری عێراق بەڕێوەدەچێت. دوای هەڵبژاردنی دەستەی سەرۆکایەتیی پەرلەمان، دەرگای خۆکاندیدکردن بۆ پۆستی سەرۆککۆمار دەکرێتەوە و هەر هاووڵاتییەک مەرجە یاساییەکانی تێدا بێت، دەتوانێت خۆی کاندید بکات.

پرۆسەی هەڵبژاردنەکە بەم شێوەیە دەبێت: لە گەڕی یەکەمی دەنگداندا پێویستە کاندید دەنگی دوو لەسەر سێی کۆی ئەندامانی پەرلەمان بەدەست بهێنێت بۆ ئەوەی ببێتە سەرۆککۆمار، واتا 220 دەنگ لە کۆی 329 دەنگ. ئەگەر هیچ کاندیدێک ئەو رێژەیەی بەدەست نەهێنا، پەنا بۆ گەڕی دووەم دەبرێت. لە گەڕی یەکلاکردنەوەدا کێبڕکێ لە نێوان ئەو دوو کاندیدە دەکرێت زۆرترین دەنگیان هێناوە، لێرەدا هەر کاندیدێک زۆرترین دەنگ بهێنێت دەبێتە سەرۆککۆمار.

دواتر سەرۆککۆماری هەڵبژێردراو لە بەردەم پەرلەمان سوێندی یاسایی دەخوات و لە ماوەی 15 رۆژدا کاندیدی گەورەترین فراکسیۆنی پەرلەمانی رادەسپێرێت بۆ پێکهێنانی حکوومەت.

لەلایەکی دیکەوە ژمارەی کورسییەکان لە پەرلەمانی عێراق بەسەر 329 کورسیدا دابەش بوونە، بە جۆرێک هاوپەیمانیی ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان بە 46 کورسی لە پێشەنگدایە، لە دوای ئەویش پارتی تەقەدووم و هاوپەیمانەکانی بە 33 کورسی و هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا بە 29 کورسی دێن. بە گشتی کورسییەکان بەسەر زیاتر لە 50 پارت و هاوپەیمانیدا دابەش بوون.

دابەشبوونی کورسیی پارت و هاوپەیمانییە دیارەکان بەم شێوەیەیە:

ئاوەدانکردنەوە و گەشەپێدان: 46 کورسی

تەقەدووم و هاوپەیمانەکانی: 33 کورسی

هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا: 29 کورسی

سادیقوون: 27 کورسی

پارتی دیموکراتی کوردستان: 27 کورسی

رێکخراوی بەدر: 18 کورسی

هێزەکانی دەوڵەت: 18 کورسی

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان و هاوپەیمانەکانی: 18 کورسی

عەزم و هاوپەیمانەکانی: 17 کورسی

هاوپەیمانیی سیادە: 10 کورسی

ئیشراقەی کانوون: هەشت کورسی

هاوپەیمانیی ئەساس: هەشت کورسی

هاوپەیمانیی تەسمیم: شەش کورسی

بزووتنەوەی حوقووق: شەش کورسی

حەسم: پێنج کورسی

هەڵوێست: پێنج کورسی

هاوپەیمانیی خەدەمات: پێنج کورسی

هەروەها پارت و قەوارەکانی دیکە لە نێوان یەک بۆ چوار کورسییان بەدەست هێناوە، ئەمە وێڕای بوونی نۆ کورسیی کۆتا بۆ پێکهاتەکان.