د. ئەشواق جاف: رێگە نادەین لایەنە عێراقییەکان کاندیدی سەرۆککۆمار بەسەر کورددا بسەپێنن

دکتۆر ئەشواق جاف، ئەندامی پەرلەمانی عێراق لە فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان، لە لێدوانێکیدا بۆ کوردستان24 رایگەیاند؛ ئەو هەوڵانەی بۆ گرێدانی دانیشتنی پەرلەمان بە مەبەستی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار دەدرێن، لە زۆر رووەوە پێشێلکاری یاسایی و سیاسییان تێدایە.

د. ئەشواق جاف ئاماژەی بەوە کرد، بەگوێرەی پەیڕەوی ناوخۆی پەرلەمانی عێراق، هەر دانیشتنێک پێویستی بە رەزامەندی دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان هەیە (سەرۆک و هەردوو جێگرەکەی). رایگەیاند؛ دانیشتنی ئەمڕۆ بەبێ رەزامەندی جێگری دووەمی سەرۆکی پەرلەمان دیاریکراوە، ئەمەش وای لێدەکات دانیشتنەکە لە رووی رێکارە یاساییەکانەوە جێگەی گومان بێت و بە نایاسایی وەسفی کرد.

سەبارەت بە پۆستی سەرۆککۆمار، ناوبراو جەختی کردەوە، ئەم پۆستە ئیستیحقاق و مافی گەلی کوردە. گوتیشی: "دەبێت کاندیدی سەرۆککۆمار بە ئیرادەیەکی کوردستانی و لە ناو ماڵی کورددا یەکلا بکرێتەوە، نەک لایەنە نەکوردستانییەکان دەستوەردان بکەن و بڕیار بدەن کێ ببێتە کاندیدی کورد." ئاماژەی بەوەش کرد، پێویستە دەرفەت بدرێتە لایەنە کوردییەکان تا لەسەر کاندیدێکی هاوبەش رێبکەون، هاوشێوەی لایەنە شیعە و سوننەکان کە خۆیان کاندیدەکانیان بۆ پۆستەکان دیاری دەکەن.

د. ئەشواق جاف تیشکی خستە سەر کاندیدکردنی محەممەد شیاع سودانی بۆ پۆستی سەرۆکی ئەنجوومەنی وەزیران و رایگەیاند؛ ئەم کاندیدکردنە ڕووبەڕووی ناڕەزایەتی ناوخۆیی شیعە و تەنانەت تێبینی نێودەوڵەتیش بووەتەوە. ئاماژەی بەوە کرد، پەلەپەلکردن لە تێپەڕاندنی کاندیدی سەرۆککۆمار و سەرۆکوەزیران بەبێ سازانی نیشتمانی، قەیرانەکان قووڵتر دەکاتەوە و زیان بە پرۆسەی سیاسی و ئابووری عێراق دەگەیەنێت.

لە کۆتاییدا جەختی کردەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان و هاوپەیمانەکانی جەخت لەسەر پاراستنی دەستوور و رێکارە یاساییەکان دەکەنەوە. راشیگەیاند ئەگەر بەبێ سازان و بە نایاسایی دانیشتنەکە ئەنجام بدرێت و سەرۆککۆمار هەڵبژێردرێت، ئەوا ئەوان پەنا بۆ رێکارە دەستووری و یاساییەکان دەبەن بۆ تانەدان لەو پرۆسەیە.