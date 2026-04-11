دوو کاندیدی کوردی پۆستی سەرۆککۆمار کشانەوە

هەریەک لە د. لەتیف رەشید و ئاسۆ فەرەیدون لە کاندیدبوون بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆککۆمار کشانەوە.

ئەمڕۆ شەممە، 11ـی نیسانی 2026، هەریەک لە د.لەتیف رەشید، سەرۆککۆماری ئێستای عێراق و ئاسۆ فەرەیدون، ئەندامی خولی پێنجەمی پەرلەمان؛ لە کاندیدبوون بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆککۆمار کشانەوە.

هەردووكیان بە شێوەیەکی سەربەخۆ خۆیان بۆ پۆستی سەرۆککۆماری عێراق کاندید کردبوو.

نزیکەی کاتژمێر 02:00ـی دوانیوەڕۆی ئەمڕۆ شەممە، کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار بە ئامادەبوونی 223 پەرلەمانتار دەستیپێکرد.

دیلان بارزان، پەیامنێری کوردستان24 لە نێو هۆڵی پەرلەمانی عێراقەوە رایگەیاند، پێش دەستپێکردنی کۆبوونەوەکە، شاندنی پارتی دیموکراتی کوردستان و یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، لە ماڵی فوئاد حوسێن، بە مەبەستی یەکلاییکردنەوەی کاندیدی هاوبەشی پۆستی سەرۆککۆمار کۆبوونەوەتەوە، بەڵام بە گوێرەی زانیارییەکانی، هەردوولا نەگەیشتوونەتە رێککەوتن.

پەیامنێری کوردستان24 باسی لەوەش کرد، چاوەڕێ دەکرێت پارتی و یەکێتی چەند کۆبوونەوەی دیکە لەبارەی پۆستی سەرۆککۆمار بکەن.

پەیامنێری کوردستان24 ئەوەشی خستە روو، لە فراکسیۆنە کوردستانییەکان، پارتی دیموکراتی کوردستان و لە هێزە عێراقییەکانیش، هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسای نووری مالیکی، بایکۆتی کۆبوونەوەکەی پەرلەمانی عێراقیان کردووە.