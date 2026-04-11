پزیشکیان: شاندی ئێران لە پاکستان بوێرانە داکۆکی لە بەرژەوەندییەکانی وڵات دەکات

مەسعوود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران، لە پەیامێکدا سەبارەت بە سەردانی شاندی باڵای وڵاتەکەی بۆ پاکستان رایگەیاند، ئەو شاندە بە هەموو توانایەکیانەوە کار بۆ پاراستنی بەرژەوەندییەکانی ئێران دەکەن.

شەممە 11ـی نیسانی 2026، مەسعوود پزیشکیان سەرۆککۆماری ئێران، لە هەژماری فەرمی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "X" ئاماژەی بەوە کرد: "ئەو شاندە ئێرانییە پلە باڵایەی لە پاکستان ئامادەن، بە هەموو بوون و توانایەکەوە پارێزەری بەرژەوەندییەکانی ئێرانن و لەو پێناوەشدا بە شێوەیەکی بوێرانە دانوستان دەکەن."

هەروەها جەختی لەوەش کردەوە، پرۆسەی خزمەتگوزاریی حکوومەتەکەی بۆ هاووڵاتیان بۆ ساتێکیش ناوەستێت و رایگەیاند: "هەر ئەنجامێک لەو دانوستانانە بەدەست بێت، حکوومەت هەر لە خزمەت خەڵکدا دەبێت و بەردەوام دەبێت لە کارەکانی بۆ بەرژەوەندی گەل."

ئەم پەیامەی پزیشکیان لە کاتێکدایە، ئەمڕۆ شەممە، 11ـی نیسانی 2026، دوای 40 رۆژ لە جەنگ و هەڕەشە و راگەیاندنی ئاگربەست، قۆناخێکی نوێ لە دانوستانی نێوان ئێران و ئەمریکا لە ئیسلام ئابادی پایتەختی پاکستان دەست پێ دەکات.

دانوستانی ئەمجارە زۆر جیاواز دەبێت و بە شێوەیەکی راستەوخۆ بەڕێوە دەچێت.