ماکرۆن و پزیشکیان چەند پرسێکی گرنگیان تاوتوێ کرد

پێش 51 خولەک

ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا رایگەیاند، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لەگەڵ مەسعوود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئێران ئەنجامداوە و تیایدا چەند پرسێکی هەستیاری پەیوەست بە ئاسایشی ناوچەکە و نێودەوڵەتییان تاوتوێ کردووە.

شەممە 11ـی نیسانی 2026، ئیمانوێل ماکرۆن، سەرۆکی فەرەنسا لە پەیامێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، داوای لە سەرۆکی ئێران کردووە سوود لەو دەرفەتە وەربگرێت کە گفتوگۆکانی ئیسلام ئاباد رەخساندوویەتی، بۆ ئەوەی رێگە خۆش بکرێت بۆ هێورکردنەوەیەکی درێژخایەنی بارگرژییەکان و گەیشتن بە رێککەوتنێکی توندوتۆڵ کە گەرەنتییەکی بەهێز بۆ ئاسایشی ناوچەکە دابین بکات.

لە تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکەدا، سەرۆکی فەرەنسا جەختی لە پێویستی دەستبەجێ گەڕاندنەوەی ئازادی و ئاسایشی هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمز کردووەتەوە و ئامادەیی وڵاتەکەشی بۆ هاوکاریکردن لەو بوارەدا دەربڕیوە.

سەبارەت بە ململانێکانی ناوچەکە، ماکرۆن جەختی لە گرنگی رێزگرتنی تەواو لە ئاگربەست کردووەتەوە، بە تایبەت لە وڵاتی لوبنان.

راشیگەیاندووە: "فەرەنسا پاڵپشتی تەواوی دەسەڵاتدارانی لوبنان دەکات، چونکە ئەوان تەنها لایەنی شەرعین بۆ چەسپاندنی سەروەریی دەوڵەت و بڕیاردان لەسەر چارەنووسی لوبنان".