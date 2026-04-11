فایننشاڵ تایمز: ئێران پێشنیازی بەڕێوەبردنی هاوبەشی گەرووی هورمزی رەتکردەوە

رۆژنامەی "فایننشاڵ تایمز" بڵاویکردەوە، دانوستانکارانی ئێران پێشنیازێکیان بۆ بەڕێوەبردنی هاوبەشی گەرووی هورمز رەتکردووەتەوە و هێشتا ئەو پرسە وەک خاڵێکی سەرەکیی ناکۆکی ماوەتەوە.

شەممە 11ـی نیسانی 2026، رۆژنامەی "فایننشاڵ تایمز" لە زاری دوو سەرچاوەی ئاگادارەوە گواستوویەتیەوە: "دانوستانکارانی ئێران پێشنیازی ئیدارەدانی هاوبەشی گەرووی هورمزیان رەتکردووەتەوە"، ئاماژەیان بەوەش کردووە، گفتوگۆکان سەبارەت بە دووبارە کردنەوەی گەرووی هورمز هێشتا خاڵی سەرەکیی کێشە و ناکۆکییەکانە.

بەگوێرەی زانیارییەکانی رۆژنامەکە، لایەنی ئێرانی پێداگیرە لەسەر ئەوەی کە مافی کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز تەنیا لای خۆی بێت، هەروەها داوای کردووە، "باجی تێپەڕین" بەسەر ئەو کەشتیانەدا بسەپێنرێت کە بەناو گەرووەکەدا تێدەپەڕن.

ئەم ناکۆکییانە لە کاتێکدایە، هەوڵە نێودەوڵەتییەکان بۆ کەمکردنەوەی بارگرژییەکانی ناوچەکە و دڵنیابوونەوە لە ئاسایشی گواستنەوەی وزە لەو رێڕەوە ئاوییە گرنگەدا بەردەوامن.