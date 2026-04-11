ناتانیاهۆ: توانای سەربازی و ئابووریی ئێرانمان پەکخستووە و حزبوڵڵاش داوای رێککەوتن دەکات

پێش کاتژمێرێک

بنیامین ناتانیاهۆ، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، لە گوتارێکی نوێدا زنجیرەیەک دەستکەوتی سەربازی و هەواڵگریی وڵاتەکەی راگەیاند و جەختی لەوە کردەوە، ئیسرائیل ئێستا لە هەموو کاتێک بەهێزترە و توانیویەتی هاوسەنگیی هێز لە ناوچەکەدا بگۆڕێت.

شەممە 11ـی نیسانی 2026، بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل، رایگەیاند، بە هاوکاری ئەمریکا، ئیسرائیل توانیویەتی کارگە و وێستگەکانی بەرهەمهێنان و توانای مووشەکیی ئێران وێران بکات، لەوانەش گەورەترین کارگەکانی پۆڵا و پترۆکیمیایی، ئاماژەی بەوەش کرد، دەیان فەرماندەی باڵای ئێران و کەشتییەکانیان کراونەتە ئامانج.

ناتانیاهۆ جەختی کردەوە: "ئێران ئێستا لاواز بووە و داوای رێککەوتن دەکات، چونکە ناتوانێت کەمترین خزمەتگوزاری بۆ هاووڵاتییانی دابین بکات، ئاماژەی بەوەشکرد مەرجی سەرەکی ئیسرائیلیشی بۆ هەر رێککەوتنێک بە رادەستکردن و لەناوبردنی تەواوی یۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران دیاری کرد.

سەبارەت بە بەرەی لوبنان، ناتانیاهۆ کوشتنی حەسەن نەسروڵا و فەرماندە سەربازییەکانی حزبوڵڵای وەک دەستکەوتێکی گەورە ناوبرد و رایگەیاند، هەزاران مووشەک و ژێرخانی سەربازی و تونێلەکانی ئەو رێکخراوەیان تێکشکاندووە، ئاشکراشی کرد، حزبوڵڵا داوای رێککەوتنی کردووە، بەڵام ئیسرائیل دوو مەرجی هەیە: یەکەم، داماڵینی تەواوەتیی چەکی حزبوڵڵا، و دووەم، واژۆکردنی رێککەوتنێکی ئاشتیی درێژخایەن و بەردەوامە.

لە بارەی جەنگ دژی حەماس لە کەرتی غەززە، سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل ئاماژەی بەوە کرد، بەشێکی زۆری غەززەیان لە چەکدارانی حەماس پاک کردووەتەوە، هاروەها بەردەوامن لە دابینکردنی ناوچەیەکی ئارام بۆ ئەو یەهودییانەی لەو ناوچانە دەژین.

سەبارەت بە سووریاش رایگەیاند، هێزەکانیان لە "چیای شێخ"ەوە بەرەو ناوچەی "یەرمووک" دەڕۆن بە مەبەستی دروستکردنی پشتێنەیەکی ئەمنیی بەهێزتر بۆ پاراستنی سەروەریی ئیسرائیل، هەروەها جەختی لە پابەندبوونی وڵاتەکەی بە پاراستن و هاوپەیمانێتی لەگەڵ پێکهاتەی درووز لە سووریا کردەوە.



لە کۆتاییدا ناتانیاهۆ ئاماژەی بە گۆڕانکارییە دیپلۆماسییەکان کرد و گوتی: "ئەو وڵاتانەی پێشتر رووبەڕوومان دەبوونەوە، ئێستا بەهۆی بەهێزیی ئیسرائیلەوە دەیانەوێت رێککەوتن و هاوپەیمانێتیمان لەگەڵ واژۆ بکەن، جەختیشی کردەوە، رێگە نادەن هیچ رێکخراوێکی تیرۆریستی لە ناوچەکەدا گەشە بکات و ببێتە هەڕەشە بۆ سەر ئاسایشی وڵاتەکەی.