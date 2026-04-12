یەدیعوت ئەحرۆنۆت: ئیسرائیل لە توندیی هەڵوێستەکانی ئەمریکا بەرانبەر ئێران رازییە

رۆژنامەی "یەدیعۆت ئەحرۆنۆت"ـی ئیسرائیلی بڵاویکردەوە، تەلئەڤیڤ هەست بە ئارامی و رەزامەندی دەکات بەرامبەر ئەو توندی و سەرکەشییەی ئەمریکا لە دانوستانەکاندا بەرامبەر بە ئێران نیشانی دەدات.

یەکشەممە 12ـی نیسانی 2026، بەگوێرەی رۆژنامەی "یەدیعوت ئەحرۆنۆت"ـی ئیسرائیلی رایگەیاند، ئیسرائیل و ئەمریکا لەسەر هێڵە سوورەکانی دانوستانەکان هاوڕان کە ئامانج لێیان هێورکردنەوەی گرژییەکان و راگرتنی جەنگە لەگەڵ تاران.

هاوکات ڕۆژنامە ئیسرائیلییەکە ئاماژەی بەوەش کردووە، تەلئەڤیڤ لە حاڵەتی ئامادەباشیدایە بۆ ئەگەری دەستپێکردنەوەی جەنگ و کردەوە سەربازییەکان ئەگەر هەوڵە دیپلۆماسییەکان نەگەنە ئەنجام.

ئەم هەڵوێستەی ئیسرائیل دوای ئەوە دێت، بەرەبەیانی ئەمڕۆ یەکشەممە 12ـی نیسانی 2026، جەی دی ڤانس جێگری دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا و سەرۆکی شاندی ئەمریکا بۆ دانوستان لەگەڵ ئێران، لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا لە ئیسلام ئابادی پایتەختی پاکستان رایگەیاند: "شاندەکانی واشنتن و تاران بۆ ماوەی 21 کاتژمێر دانوستانیان کرد، بەڵام نەگەیشتنە رێککەوتنێکی وا کە جێگەی رەزامەندی هەردوولا بێت." ڤانس ئاماژەی بەوەش کرد، ئەوان وەک لایەنی ئەمریکی باشترین پێشنیازیان پێشکەش بە لایەنی ئێرانی کردووە، بەڵام رەتیکردەوە وردەکاری زیاتری ناوەڕۆکی پێشنیازەکان بۆ رای گشتی ئاشکرا بکات.

ڤانس جەختی کردەوە، ئێران بڕیاریداوە مەرجەکانی ئەمریکا قبوڵ نەکات و گوتی: "دامەزراوە ئەتۆمییەکانی ئێران تێکدراون، بەڵام لایەنی ئێرانی بەڵێنی راگرتنی بەرنامە ئەتۆمییەکەی نەداوە و هیچ پابەندییەکی دڵنیامان لێ نەبیستوون سەبارەت بە چەکی ئەتۆمی".

لەلایەکی دیکەوە، میدیا فەرمییەکانی ئێران بڵاویانکردەوە چاوچنۆکییەکانی ئەمریکا رێگر بووە لەوەی هەردوولا بگەنە رێککەوتنێکی هاوبەش.

سەرچاوەیەکی نزیک لە تیمی دانوستانکاری ئێران رایگەیاند: "ئێران هیچ پلانێکی بۆ خولی داهاتووی دانوستانەکان نییە." هەروەها تیمی ئەمریکای تۆمەتبار کرد بەوەی تەنیا "بەدوای بیانوودا گەڕاون بۆ جێهێشتنی مێزی دانوستان" و ئامادە نەبوون ئاستی داواکارییەکانیان کەم بکەنەوە.

سەرچاوەیەکی ئاگاداری پاکستانی کە چاودێری کۆبوونەوەکانی کردووە، "رەوشی گفتوگۆکانی بە پڕ لە گرژی و هەڵبەز و دابەز وەسف کرد." بە وتەی سەرچاوەکە، کەشی کۆبوونەوەکان لە نێوان "توندبوونەوە و ئارامیدا" بووە، تا دواجار شاندە ئەمریکییەکە بەبێ رێککەوتن کۆتایی بە دیدارەکان هێنا و بەرەو واشنتن گەڕایەوە.