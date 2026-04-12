لوبنان: ئێران لەپێناو ئازادکردنی پارە بلۆککراوەکانیدا دەستبەرداری لوبنان بووە

پێش دوو کاتژمێر

عادل نەسار، وەزیری دادی لوبنان رایگەیاند، دەستپێکردنی دانوستانی راستەوخۆی نێوان ئێران و ئەمریکا گۆڕانکارییەکی گەورەیە لە هەڵوێستی تاران، ئاماژەی بەوەش کرد، ئێران لەپێناو ئازادکردنی پارە بلۆککراوەکانی، دەستبەرداری مەرجی راگرتنی گشتگیری شەڕ بووە.

یەکشەممە 12ـی نیسانی 2026، عادل نەسار، وەزیری دادی لوبنان لە پۆستێکدا لە پلاتفۆرمی (X) نووسیویەتی: "ئێران مەرجی راگرتنی گشتگیری شەڕی وەلاناوە بۆ ئازادکردنی پارەکانی، ئاماژەی بەوەشکردووە، شاندی ئێران چووەتە سەر مێزی گفتوگۆی راستەوخۆ لەگەڵ ئەمریکا."

نەسار پرسیارێکی ئاراستەی هاووڵاتیانی وڵاتەکەی کردووە و دەڵێت: "ئایا دوای ئەم هەموو جەنگ و سەرکێشی و کارەسات و بەرەی پشتیوانییانە، هەموو لوبنانییەکان باوەڕیان بەوە نەهێنا کە تەنیا بژاردە و رێگەی رزگاری، تەنیا و تەنیا لوبنانە"؟

ئەم لێدوانانەی وەزیری دادی لوبنان لە کاتێکدایە، سوپای ئیسرائیل هێرشە توندەکانی بۆ سەر باشووری بەیروت و ناوچە جیاجیاکانی تری لوبنان چڕتر کردووەتەوە، هەرچەندە بەرپرسانی ئێران باس لەوە دەکەن ئاگربەست لوبنانیش دەگرێتەوە، بەڵام راپۆرتە میدیاییەکان ئاشکرایان کردووە، لە دانوستانەکانی "ئیسلام ئاباد"دا بە هیچ شێوەیەک باسی دۆسیەی لوبنان نەکراوە.

بەگوێرەی زانیارییەکان، لە دانوستانەکانی ئیسلام ئاباد شاندی هەردوو وڵات تەنها جەختییان لەسەر کردنەوەی گەرووی هورمز، پارە بلۆککراوەکانی ئێران و کۆگاکانی یۆرانیۆم کردووەتەوە، بەرپرسێکی باڵای وەزارەتی دەرەوەی ئەمریکاش بۆ میدیاکان پشتڕاستی کردووەتەوە، پرسی ئاگربەستی لوبنان بە تەواوی جیاوازە لەو گفتوگۆیانەی لەگەڵ تاران لە ئیسلام ئاباد بەڕێوەچوون.

لەلایەکی دیکەوە، بنیامین ناتانیاهۆ سەرۆکوەزیرانی ئیسرائیل رایگەیاند، رەزامەندی لەسەر دەستپێکردنی گفتوگۆی ئاشتی لەگەڵ لوبنان داوە، بەڵام بە دوو مەرج: داماڵینی چەکی حزبوڵڵا و واژۆکردنی رێککەوتنامەیەکی ئاشتیی راستەقینە کە بۆ چەندین نەوە بەردەوام بێت، هەروەها بڕیاریشە هەفتەی داهاتوو لە واشنتن، کۆبوونەوەیەک لە نێوان لوبنان و ئیسرائیل بۆ تاوتوێکردنی پرسی ئاگربەست بەڕێوە بچێت.