نرخی نەوت 100 دۆلاری تێپەڕاند

بەهۆی ئامادەکارییەکانی ئەمریکا بۆ کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز و رێگریکردن لە هەناردەی نەوتی ئێران، نرخی نەوت لە بازاڕەکانی جیهاندا بازدانێکی گەورەی تۆمارکرد و بەربەستی 100 دۆلاری تێپەڕاند.

دووشەممە 13ی نیسانی 2026، نرخی نەوت لە مامەڵە سەرەتاییەکاندا بەشێوەیەکی بەرچاو بەرزبووەوە، ئەوەش دوای ئەوەی هێزی دەریایی ئەمریکا ئامادەکاری بۆ کۆنتڕۆڵکردنی کەشتییەکان لە گەرووی هورمز دەستپێکرد، کە چاوەڕوان دەکرێت ببێتە هۆی پەکخستنی هەناردەی نەوتی ئێران، ئەمەش دوای ئەوەی واشنتن و تاران نەگەیشتنە رێککەوتن بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ.

گرێبەستە ئاییندەییەکانی نەوتی خاوی برێنت 6.71 دۆلار و رێژەی 7.05% بەرزبووەوە و گەیشتە 101.91 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک، ئەمەش دوای ئەوەی رۆژی هەینی بازاڕەکانی بە دابەزینی 0.75% داخستبوو.

هاوکات نرخی نەوتی خاوی تێکساسی ئەمریکی 7.59 دۆلار، یان بە رێژەی 7.86% بەرزبووەوە و گەیشتە 104.16 دۆلار بۆ هەر بەرمیلێک.

سۆڵ کافۆنیک، بەرپرسی بەشی توێژینەوەی وزە لە دامەزراوەی "MST Marquee" بە ئاژانسی رۆیتەرزی راگەیاند: "بازاڕ گەڕاوەتەوە بۆ ئەو دۆخەی پێش راگەیاندنی ئاگربەست هەبوو، جیاوازییەکە ئەوەیە کە ئێستا ئەمریکا رێگری لە هەناردەکردنی 2 ملیۆن بەرمیل نەوتی رۆژانەی ئێران دەکات کە لە رێگەی گەرووی هورمزەوە دەگوازرانەوە".

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا رۆژی یەکشەممە رایگەیاند، هێزی دەریایی وڵاتەکەی دەست بە کۆنترۆڵکردنی گەرووی هورمز دەکات. ترەمپ ئاماژەی بەوەش کرد، رەنگە نرخی نەوت و بەنزین تاوەکو هەڵبژاردنەکانی تشرینی دووەم بە بەرزی بمێننەوە، ئەمەش وەک دانپێدانانێک بە کاریگەرییە سیاسییەکانی بڕیارەکەی بۆ هێرشکردنە سەر ئێران لە شەش هەفتەی رابردوودا.