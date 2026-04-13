ئیسماعیل قائانی: ئەمریکا وئیسرائیل بەبێ هیچ دەستکەوتێک ناوچەکە جێدەهێڵن

پێش دوو کاتژمێر

فەرماندەی هێزی قودس لە سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاند، ئەمریکا و ئیسرائیل بە بێ هیچ دەستکەوتێک ناوچەکە جێدەهێڵن.

ئاژانسی هەواڵی تەسنیم بڵاویکردەوە، ئەمڕۆ دووشەممە، 13ـی نیسانی 2026، ئیسماعیل قائانی، فەرماندەی هێزی قودسی سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاندووە، بەرەی یەکگرتووی مقاوەمە لە هەموو ناوچەکەدا ئامادەیییەکی بەهێز و کاریگەری هەیە و چاوەڕێی دوژمنان دەکات.

ئیسماعیل قائانی ئاماژەی بەوەشکرد، پێویستە ئەمریکا و ئیسرائیل لەبیریان بێت کە چۆن بە دەستی بەتاڵ لە یەمەن و بابولمەندەب و دەریای سوور هەڵاتوون. بۆیە ئێستاش بەبێ هیچ دەستکەوتێک ناوچەکە جێدەهێڵن.

هەروا دوێنێ یەکشەممە، 12ـی نیسانی 2026، ئیسماعیل قائانی، لە پەڕەی تایبەتی خۆیدا لە پلاتفۆڕمی 'ئێکس' رایگەیاند، "بەرەی مقاوەمە یەکگرتوو و بەهێز و بێهاوتایە، ئیسرائیل وا بیر دەکاتەوە، بە فشار خستنە سەر بەرەی مقاوەمە و خەڵکی بێتاوان، دەتوانێت ئەم بەرەیە لاواز و ناچار بەخۆ رادەستکردن بکات، بەڵام ئێستا بەرەی مقاوەمە لە هەر کاتێکی دیکە بەهێزترە".

قائانی ئاماژەی بەوەشدابوو، "سیاسەتی بەرەی مقاوەمەوە بەجۆرێکە، هەر کاتێک فشاری زیاتری بخرێتە سەر، بە هێزتر و خۆڕاگرتر دەبێت".

لە 28ـی شوباتدا، ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشیان کردە سەر ئێران، بەڵام دوای چەند رۆژێک لە جەنگەکە حووسیەکان و حزبوڵڵای لوبنانی و گرووپەچەکدارەکانی عێراق هاتنە نێو جەنگەکە، بەمەش بەرەی جەنگ فراوانتر بوو.