ئەمریکا پاداشتێکی 10 ملیۆن دۆلاری لە عێراق راگەیاند

باڵیۆزخانەی ئەمریکا: هەر کەسێک زانیاریی لەسەر ئەحمەد حەمیداوی سەرکردەی حزبوڵڵای عێراقی بدات، پاداشت دەکرێت

پێش 12 خولەک

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا پاداشتێکی 10 ملیۆن دۆلاری بەرانبەر بە پێدانی زانیاریی لەسەر سەرکردەیەکی حزبوڵڵای عێراقی راگەیاند.

باڵیۆزخانەی ئەمریکا لە بەغدا ئەمڕۆ سێشەممە 14ی نیسانی 2026، لەبارەی خەڵاتە داراییەکەوە، وردەکارییەکانی بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیداوە، پاداشتەکەی دیاریانکردووە بەرانبەر بە پێدانی زانیاریی لەسەر ئەحمەد حەمیداوی، سەرکردەی کەتیبەکانی حزبوڵڵای عێراق، بڕەکەی دەگاتە 10 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی.

هەر لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە "کەتیبەکانی حزبوڵڵا گرووپێکی تیرۆریستیی سەر بە ئێرانە لە عێراق و بەرپرسیارە لە هێرشکردنە سەر دامەزراوە دیپلۆماسییەکانی ئەمریکا و رفاندنی هاووڵاتیانی ئەمریکی و کوشتنی هاووڵاتیانی مەدەنی بێتاوانی عێراقی"

باڵیۆزخانەی ئەمریکا ئاماژەیداوە"هەر کەسێک زانیاریی لەسەر ئەحمەد حەمیداوی هەیە، دەتوانێت لە رێگەی هێڵی پێدانی زانیاریی پارێزراو لە وێبگەڕی تۆر (Tor)، یان بە نامە لە رێگەی بەرنامەی سیگناڵ (Signal)ـەوە، زانیارییەکان بنێرێت".

هەرەوها جەخت دەکاتەوە "دەکرێت زانیارییەکان بتکەنە شایستەی گواستنەوەی شوێنی نیشتەجێبوونت و وەرگرتنی پاداشت".