گۆتێرێس: ئاماژەی بەهێز هەن بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانی کۆتاییهێنان بە جەنگی ئێران

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان، رایگەیاند ئاماژەی بەهێز لە ئارادان بۆ دەستپێکردنەوەی دانوستانەکانی کۆتاییهێنان بە جەنگی ئێران، جەختیشی کردەوە کە ئەم قەیرانە هیچ چارەسەرێکی سەربازی نییە و تەنیا لە رێگەی دیپلۆماسییەوە یەکلا دەبێتەوە.

سێشەممە 14ـی نیسانی 2026، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێس، سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە بارەگای رێکخراوەکە لە نیویۆرک بە رۆژنامەنووسانی راگەیاند، زانیارییەکانی بەردەستیان نیشانەی گەورە دەدەن بۆ دەستپێکردنەوەی گفتوگۆکانی ئاشتی. گۆتێرێس کە پێشتر لەگەڵ جێگری سەرۆک وەزیرانی پاکستان کۆببووەوە، ستایشی هەوڵەکانی ئیسلام ئابادی کرد بۆ چەسپاندنی ئاشتی لە ناوچەکەدا.

گۆتێرێس گوتی: "پێم وایە ناواقیعییە چاوەڕێ بکەین کێشەیەکی ئاڵۆز و مێژوویی ئاوا لە یەکەم خولی دانوستانەکاندا چارەسەر بکرێت، بۆیە پێویستە دانوستانەکان بەردەوام بن و ئاگربەستە کاتییەکەش لە ماوەی گفتوگۆکاندا بپارێزرێت."

سکرتێری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان داوای لە هەموو لایەنەکان کرد کە رێز لە "ئازادیی نێودەوڵەتیی دەریاوانی" بگرن لە گەرووی هورمزدا. هۆشداریشی دا کە "بێیاسایی دەبێتە هۆی پشێوی و وێرانی" و داوای کرد یاسا نێودەوڵەتییەکان نەکرێنە قوربانیی ململانێکان، "رێککەوتنی ئاشتی پێویستی بە بەردەوامی و ئیرادەی سیاسی هەیە."

سەبارەت بە دۆخی لوبنانیش، سکرتێری گشتی پێشوازی لە دەستپێکردنی یەکەمین دانوستانی راستەوخۆی نێوان لوبنان و ئیسرائیل کرد لە واشنتن و ئاماژەی بەوە کرد ئەم دانوستانانە دەتوانن بارودۆخەکە بگۆڕن، هەرچەندە رەخنەی لەوە گرت کە پێشتر هەریەکە لە حزبوڵڵا و ئیسرائیل رۆڵیان هەبووە لە ناسەقامگیرکردنی حکومەتی لوبنان.

داوای "خۆڕاگری و بەرپرسیارێتی" لە هەموو لایەک کرد بۆ رێگریکردن لە زیاتر تێکچوونی ئاسایشی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست.