سعوودیە هۆشداریی دەداتە عێراق

ئەنجوومەنی وەزیرانی عەرەبستانی سعوودیە سەرکۆنەی ئەو هێرشانەی کرد، لە رێگەی درۆن لە خاکی عێراقەوە کرانە سەر سعوودیە و وڵاتانی ئەنجوومەنی هاریکاری کەنداو.

لە کۆبوونەوەی ئەنجوومەنەکەدا کە بە سەرۆکایەتی محەممەد بن سەلمان، شازادەی جێنشینی سعوودیە بەڕێوەچوو، جەخت کرایەوە، پێویستە حکوومەتی عێراق بە بەرپرسیارێتییەوە مامەڵە لەگەڵ ئەم هەڕەشانەدا بکات. ئەنجوومەنەکە دووپاتی کردەوە، ریاز بە توندی هەر پێشێلکارییەک بۆ سەر سەروەری وڵاتان و هەوڵدان بۆ تێکدانی ئاسایش و سەقامگیری ناوچەکە رەت دەکاتەوە.

ئەم سەرکۆنەکردنەی ئەنجوومەنی وەزیران دوای دوو رۆژ دێت لەوەی وەزارەتی دەرەوەی سعوودیە، سەفیە تالیب سوهێل، باڵیۆزی عێراقی لە ریاز بانگهێشت کرد، ئەوەش لەسەر پاشخانی هەڵدانی درۆن لە ناو خاکی عێراقەوە بەرەو وڵاتانی ناوچەکە.

لە 25ـی ئاداری 2026، هەر یەک لە وڵاتانی کوێت، ئیمارات، بەحرەین، سعوودیە، قەتەر و ئوردن، بە فەرمی داوایان لە حکوومەتی عێراق کردبوو رێکاری بەپەلە بگرێتەبەر بۆ راگرتنی هێرشی گرووپە چەکدارەکان کە لە ناو عێراقەوە وڵاتانی دراوسێ دەکەنە ئامانج.

ئەم پەرەسەندنانە لە کاتێکدایە، گرووپە چەکدارەکانی عێراق لە کۆتایی مانگی شوباتی رابردووەوە، چوونە پاڵ ئێران لە جەنگەکەدا و بەشداریی خۆیان لەو ململانێیەدا راگەیاندووە.