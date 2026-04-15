فراکسیۆنی پارتی: سازش لەسەر مافە نەتەوەییەکانی کەرکووک ناکەین

فراکسیۆنی پارتی: وەرگرتنی پۆستمان بەلاوە گرنگ نییە ئەگەر باجەکەی "پاشکۆیەتی" بێت

پێش کاتژمێرێک

فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، بایکۆتی کۆبوونەوەئ سبەی ئەنجوومەنی پارێزگاکەی راگەیاند و جەختی کردەوە کە ئامادە نین ببنە بەشێک لە هیچ رێککەوتنێک کە لە دەرەوەی ئیرادەی راستەقینەی خەڵکی کەرکووک و لە "ژوورە تاریکەکاندا" ئەنجام درابێت.

چوارشەممە، 15ـی نیسانی 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، لە راگەیەنراوێکدا، هەڵوێستی فەرمی خۆی سەبارەت بە بەشداریینەکردن لە کۆبوونەوەی رۆژی 16ـی نیسانی ئەنجوومەنی پارێزگاکە راگەیاند.

لە راگەیەنراوەکەدا هاتووە: "ئێمە لە فراکسیۆنی پارتی، بایکۆتی کۆبوونەوەی سبەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک دەکەین. ئەم بڕیارە تەنیا هەڵوێستێکی سیاسی کاتی نییە، بەڵکو درێژەپێدەری هەڵوێستە نەتەوەیی و نەگۆڕەکانی پارتیمانە، هاوشێوەی بایکۆتی کۆبوونەوەی هۆتێل رەشید.

فراکسیۆنی پارتی، جەختی لەوە کردەوە، "بڕوای تەواومان وایە بڕیاردان لەسەر چارەنووسی کەرکووک لە ژوورە تاریکەکان و بەبێ گەڕانەوە بۆ ئیرادەی راستەقینەی نوێنەرانی شەرعی، زیانێکی گەورە بە پێکەوەژیان و دەستکەوتە نەتەوەییەکان دەگەیەنێت."

ئاماژەی بەوەش کردووە، کە ئەم بایکۆتە رەنگدانەوەی دووربینیی سیاسییانە و پابەندبوونە بە رێبازی پیرۆزی بارزانی. جەختیشی کردووەتەوە، کە پارتی ئامادە نییە ببێتە بەشێک لە پڕۆسەیەک کە تێیدا نوێنەرانی راستەقینەی خەڵک پەراوێز بخرێن و بڕیارەکان لە دەرەوەی ئیرادەی خەڵک بسەپێندرێن.

لە بەشێکی تری راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "پارتی دیموکراتی کوردستان وەک هەمیشە ئامادەیە باجی کوردایەتی و هەڵوێستە نەتەوەییەکانی بدات و هەرگیز سازش لەسەر مافە رەواکان ناکات. وەرگرتنی پۆست و پلەکان بۆ ئێمە هیچ بایەخێکی نییە ئەگەر نرخەکەی پاشکۆیەتی و بێدەنگبوون بێت لە ئاست مافەکانی گەلەکەمان."

فراکسیۆنی پارتی دووپاتی کردەوە، کە وەک چەتری کۆکەرەوەی هەموو پێکهاتەکانی کەرکووک دەمێننەوە و تەنیا پشتگیری لەو جۆرە تەبایی و رێککەوتنانە دەکەن کە مافی هەمووان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە دەپارێزێت و کەرامەتی هاووڵاتییانی کەرکووک دەخاتە سەرووی هەموو بەرژەوەندییەکیدیکەوە.