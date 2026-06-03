کوردستان24 ناوەرۆکی کۆبوونەوەی شاندی هەرێم و سەرۆکوەزیرانی عێراق ئاشکرا دەکات

پێش دوو کاتژمێر

سەرچاوەیەکی بەشدار لە کۆبوونەوەکەی ئەمرۆ بە کوردستان24 راگەیاند؛ کۆبوونەوەی ئەمرۆی بەغدا لە کەشێکی زۆر باشدا بەرێوەچووە و عەلی زەیدی سەرۆکوەزیرانی عیراق بەڵێنی بەشاندی هەرێم و نوێنەری کۆمپانیاکانی نەوت داوە، هەموو کێشە و گرفتەکانیان چارەسەر دەکات تاوەکو بتوانن لەکەشێکی ئارامدا هەناردەی نەوت بگەیەننە بەرزترین ئاست لە رێگەی بۆری نەوتی جیهانەوە.

گوتیشی، شاندی هەرێم و سەرۆکوەزیران لەسەر هیچ خاڵێک ناکۆکیان نەبووە و هەردوولا هاورابوونە لەزووترین کاتدا هەناردەی نەوتی هەرێم دەستپێبکاتەوە

هاوکات ئاماژەی بەوەشکرد؛ سەرۆکوەزیران چەند فەرماندەیەکی سەربازی راسپاردووە لەماوەی هەفتەی داهاتوودا سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن و ئەو کێشە ئەمنییەی کۆمپانیاکانی بەرهەمهێنانی نەوت هەیانە بەیەکجاری چارەسەری بکەن

روونیشکردەوە؛ شاندی هەرێمی کوردستانیش بەڵێنیان بەسەرۆکوەزیرانی عیراق داوە و هەموو ئامادەییەکیان دەربریووە بۆ بەرزکردنی ئاستی هەناردەی نەوتی هەرێم لەرێگەی بۆری نەوتی جیهانەوە.