شاخەوان عەبدوڵڵا: پڕۆسەی هەڵبژاردنی پارێزگاری کەرکووک ناشەرعییە

دکتۆر شاخەوان عەبدوڵلا، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە راگەیەندراوێکدا هەڵوێستی فەرمی پارتی لەسەر کۆبوونەوەی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک و هەڵبژاردنی پارێزگار راگەیاند و پڕۆسەکەی بە "ناشەرعی" وەسف کرد.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە: "کۆبوونەوەی ئەمڕۆی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک و بابەتی دیاریکردنی پارێزگار، پڕۆسەیەکی ناشەرعییە و لە دەرەوەی ئیرادەی کەرکووکییەکان ئەنجام دراوە." جەختیشی کردەوە، پارتی بە هیچ شێوەیەک ناچێتە ژێر باری "سەفەقاتی گوماناویی هۆتێل ڕەشید" و ئەو رێککەوتنانەی کە دژی بەرژەوەندییە باڵاکانی خەڵکی کەرکووکن.

شاخەوان عەبدووڵڵا ئاماژەی بەوەش کرد، پارتی هەر رێککەوتنێک لە دەرەوەی شەرعیەت و ئیرادەی دەنگدەرانی کەرکووک بێت رەت دەکاتەوە.

سەبارەت بە پێکهاتەکانی کەرکووک، سەرۆکی فراکسیۆنی پارتی رایگەیاند: "پارتی نەک هەر دژی ماف و داواکارییەکانی پێکهاتەی تورکمان نییە، بەڵکو پشتیوانی مافی هەموو پێکهاتەکان دەکات و پێیوایە دەبێت نوێنەرانی شارەکە لە چوارچێوەیەکی شەرعیدا و بەبێ جیاوازی خزمەتی هەمووان بکەن."

دوێنێ چوارشەممە 15ی نیسانی 2026، نووسراوێکی بە پەلەی بە ژمارە م/232 لە بارەی کۆبوونەوەی ئەنجوومەنەکە بڵاوکردووەتەوە و بڕیارە کۆبوونەوەکە ئەمڕۆ پێنجشەممە، کاتژمێر 12 بەڕێوە بچێت.

بە گوێرەی کارنامەکەی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆ ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، رێبوار تەها مستەفا دەست لەکار دەکێشێتەوە و محەممەد سەمعان بە پارێزگاری نوێ دەستبەکار دەبێت.

بە گوێرەی بەدواداچوونەکەنای کوردستان24، بافل تاڵەبانی لەگەڵ حەلبووسی و کلدانی رێککەوتووە، پۆستی پارێزگاری کەرکووک، لە رێبوار تەها وەربگیرێتەوە و بدرێتە محەممەد سەمعان کە سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراقە و بۆ حەوت مانگ پارێزگاری کەرکووک دەبێت، دوای ئەو پۆستەکە بە کەسێکی عەرەبی سوننە دەدرێت و تا هەڵبژاردنی داهاتووی ئەنجوومەنی پارێزگاکان پۆستی پارێزگای کەرکووک لە دەستی عەرەبی سوننە دەمێنێتەوە.

لە بەرانبەر پێدانی پۆستی پارێزگار بە تورکمان و عەرەبی سوننە، بافڵ تاڵەبانی داوای جێگری پارێزگار و فەرماندەی پۆلیسی کەرکووک و قایمقامەکانی دووبزو داقوقی کردووە.

ئەم رێککەوتنە لە پێناو سەرکەوتنی کاندیدی یەکێتی بۆ وەرگرتنی پۆستی سەرۆککۆماری عێراق کراوە، بافڵ تاڵەبانی لەگەڵ محەممەد حەلبووسی، قەیس خەزعەلی و رەیان کلدانی کردوویەتی؛ شەممە، 11 ـی ئەم مانگە، لە کۆبوونەوەی پەرلەمانی عێراق بۆ هەڵبژاردنی سەرۆککۆماری نوێی عێراق، رێککەوتنەکەیان جێبەجێکرد تەنانەت دوو ئەندامەکەی تورکمان لە ئەنجوومەنی نوێنەرانی عێراق دەنگیان بە نزار ئامێدی دا، ئێستا تۆپەکە کەوتووەتە گۆڕەپانی یەکێتی و دەبێت رێککەوتنەکەی بۆ رادەستکردنی پۆستی پارێزگاری کەرکووک جێبەجێ بکات.