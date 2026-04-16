رێبەر ئەحمەد: پارتی بەشداریی هیچ کۆبوونەوەیەک ناکات کە لەسەر بنەمای "رێککەوتنی هۆتێل رەشید" بێت

پێش 43 خولەک

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 16ـی نیسانی 2026، رێبەر ئەحمەد، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە کۆنگرەیەکی رۆژنامەوانیدا دوایین هەڵوێستی پارتی دیموکراتی کوردستانی سەبارەت بە پێکهێنانی ئیدارەی پارێزگای کەرکووک و لێکەوتەکانی دوای هەڵبژاردنەکان خستەروو.

رێبەر ئەحمەد ئاماژەی بەوە کرد، پێویستە هەموو لایەنەکان بگەڕێنەوە بۆ ئەنجامی هەڵبژاردنەکان و رێز لە هەڵوێستی ئەو لایەنانە بگرن کە وەک براوەی هەڵبژاردن دەستنیشان کراون. راشیگەیاند: "ئێمە وەک پارتی دیموکراتی کوردستان، وەک لایەنێکی سەرەکی لە ئیدارەدانی کەرکووک، هەمیشە ئومێدمان وابووە ئیدارەیەکی شەرعی بەگوێرەی ویست و خواستی خەڵکی کەرکووک پێکبهێنرێت."

ئەندامی کۆمیتەی پارتی تیشکی خستە سەر هەوڵەکانی پێشوویان و گوتی: "لەو چوارچێوەیەدا، لەگەڵ لایەنە پەیوەندیدارەکانی ناو کەرکووک لیژنەیەکی دانوستانمان پێکهێنا و چەند کۆبوونەوەیەکیش بە ئامادەبوونی سەرۆکوەزیرانی حکوومەتی فیدراڵ ئەنجام دران، ئامانجمان ئەوە بوو لێکگەیشتنێکی گشتگیر لە نێوان کورد، تورکمان، عەرەب و پێکهاتەی مەسیحی دروست ببێت."

سەبارەت بەو رێککەوتنەی لە دەرەوەی ئەو چوارچێوەیە ئەنجامدراوە، رێبەر ئەحمەد بە توندی رەخنەی گرت و گوتی: "ئەو رێککەوتنەی چەند گرووپ و لایەنێک لە هۆتێل رەشید ئەنجامیاندا و بە 'ئیدارەی هۆتێل رەشید' ناسراوە، لای ئێمە بە هەموو شێوەیەک رەتکراوەیە. هەر رێککەوتنێک بەدەر لە شەرعییەت و ئیرادەی دەنگدەری کەرکووک بێت، لای پارتی پەسەند نییە."

ئەندامی کۆمیتەی پارتی جەختی کردەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان پابەندە بەو هەڵوێستەی و گوتی: "هەر شتێک لەسەر بنەمای رێککەوتنی هۆتێل رەشید دروست بکرێت، ئێمە ئەنجامەکانی رەت دەکەینەوە و بە هیچ شێوەیەک بەشداری لە هیچ کۆبوونەوەیەکدا ناکەین کە لەسەر ئەو بنەمایە رێکخرابێت."

گوتیشی: "هەڵوێستی پارتی ئەوەیە کە دەبێت کەرکووک بۆ خەڵکی کەرکووک بێت و ئەو ئیدارەی کە لەوێ دروست دەکرێت، نوێنەرایەتی شەرعییەتی دەنگدەری کەرکووک بکات."رێبەر ئەحمەد باسی لەوەش کرد کە گرنگ نییە کێ پارێزگارە و کێ دەبێتە پارێزگار، گرنگ ئەوەیە هەموو لایەنەکان و پێکهاتەکان کۆک بن لەسەر ئەوەی بەرپرسیار دەبن لەسەر راپەڕاندنی ئیش و کارەکانی کەرکووک نوێنەرایەتی هەموو خەڵک بکات.

لەلایەکی دیکەوە ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی، باسی لە هێرشە مووشەکی و درۆنییەکانی ماوەی رابردوو بۆ سەر خاکی هەرێمی کوردستان کرد. ئاماژەی بەوە دا، هەرێمی کوردستان هەمیشە فاکتەری سەقامگیری و ئارامی بووە لە ناوچەکەدا و هەرگیز نەبووەتە هەڕەشە بۆ سەر وڵاتانی دراوسێ. رێبەر ئەحمەد داوای کرد، چیتر خاکی هەرێم نەکرێتە مەیدانی یەکلاکردنەوەی ململانێ سیاسییەکان، چونکە ئەو هێرشانە جگە لە زیانی ماددی، بوونەتە هۆی شەهید و برینداربوونی هاووڵاتیانی سڤیل، ئەوەش جێگەی قبووڵکردن نییە.

سەبارەت بە کاروباری ناوخۆی هەرێم و پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت، ئەندامەکەی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی داوای لە لایەنە سیاسییەکان کرد، ڕێز لە ئیرادەی دەنگدەران و ئەنجامی هەڵبژاردنەکان بگرن. گوتیشی پێویستە گفتوگۆکان خێرا بکرێن بۆ پێکهێنانی کابینەی دەیەم، تاوەکو حکوومەتێکی بەهێز پێکبێت کە بتوانێت خزمەتگوزارییەکان بە باشترین شێوە بگەیەنێتە هاووڵاتیان و پارێزگاری لە قەوارەی هەرێمی کوردستان بکات.

رێبەر ئەحمەد دووپاتی کردەوە، کێشەکانی نێوان هەولێر و بەغدا، بەتایبەت پرسی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم، تەنیا لە چوارچێوەی دەستوور و جێبەجێکردنی ماددەی 140دا چارەسەر دەبن، و پارتیش لەسەر ئەو هەڵوێستە نەتەوەیی و نیشتمانییەی خۆی بەردەوام دەبێت.