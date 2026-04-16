کەرکووک؛ وردەکاریی رێککەوتنی نوێی نێوان لایەنەکان ئاشکرا دەبێت

یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان، لە بەرامبەر وازهێنان لە پۆستی پارێزگاری کەرکووک، چەندین پۆستی هەستیار و خاوەن دەسەڵاتی وەک جێگری یەکەمی پارێزگار و قایمقامییەتی قەزا سەرەکییەکان و پۆستە ئەمنییەکانی پارێزگاکەی پێدەدرێت، ئەمەش بە پێی رێککەوتنی لەگەڵ لایەنە تورکمان و عەرەبییەکان.

پێنجشەممە، 16ـی نیسانی 2026، بە پێی ئەو زانیارییانەی کە دەست کوردستان24 کەوتوون، هاوکێشەی سیاسی لە پارێزگای کەرکووک بەرەو یەکلاکردنەوە دەچێت و لایەنە سەرەکییەکان لەسەر دابەشکارییەکی نوێی کارگێڕی نزیکبوونەتەوە.

بەپێی رێککەوتنە نوێیەکان، "بەرەی تورکمانی" و "کوتلەی عەرەبی" بەڵێنیان بە یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان داوە کە پۆستی جێگری یەکەمی پارێزگاری کەرکووک بۆ کورد (یەکێتی) بێت، بە مەرجێک ئەو پۆستە خاوەنی دەسەڵاتێکی فراوان و بڕیاردەر بێت، بەتایبەت لە بەڕێوەبردنی کاروباری گەڕەکە کوردییەکان.

لە بەرامبەر ئەم هەنگاوەدا، چاوەڕوان دەکرێت کەمێکی دیکە محەمەد سەمعان، سەرۆکی بەرەی تورکمانی عێراق، وەک پارێزگاری نوێی کەرکووک دەستنیشان بکرێت.

بەپێی زانیارییەکان، پشکی یەکێتی لەم رێککەوتنەدا بریتین لە:

-رێبوار تەها، بۆ پۆستی جێگری یەکەمی پارێزگاری کەرکووک.

-ئاڤێستا محەمەد، بۆ پۆستی قایمقامی ناوەندیی کەرکووک.

-عەدنان حوسێن، بۆ پۆستی قایمقامی قەزای داقوق.

ئەم وەرچەرخانە سیاسییە لە کاتێکدایە کە شەقامی کەرکووک بە وریاییەوە چاوەڕێی کۆتاییهێنان بەو بۆشاییە ئیدارییە دەکات کە ماوەیەکی درێژە بەسەر دامەزراوەکانی پارێزگاکەدا زاڵە.

لە رێکەوتی 10ـی ئاب 2024، پڕۆسەی هەڵبژاردنی پارێزگار و سەرۆکی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک، لە هۆتێل رەشیدی شاری بەغدا یەکلاکرایەوە.

ئەم هەنگاوە لە رێگەی هاوپەیمانییەتیی نێوان "فراکسیۆنی یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان"، "بەشێک لە نوێنەرانی پێکهاتەی عەرەبی" و "نوێنەری بزووتنەوەی بابلیۆن" ئەنجامدرا، لە غیابی هەریەکە لە "پارتی دیموکراتی کوردستان"، "بەرەی تورکمانی" و هاوپەیمانی عەرەبی.