هیوا گەیلانی: لە شێوازی دیاریکردنی پارێزگاری کەرکووک ناڕازین

ئەمڕۆ شەممە، 18ـی نیسانی 2026، هیوا گەیلانی، ئەندامی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی دیموکراتی کوردستان لە بۆڵتەنەی هەواڵی کوردستان24 رایگەیاند؛ دیدگای ئەوان بۆ کەرکووک روون و ئاشکرایە و ئەو شارە بە شاری پێکەوەژیان و پێکهاتەکان دەزانن، بەڵام جەختی کردەوە کە پێناسی کەرکووک "کوردستانییە".

سەبارەت بە پرۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و ئاڵوگۆڕی پۆستی پارێزگاری کەرکووک، گەیلانی ئاماژەی بەوە کرد، ئەگەر بگەڕێینەوە بۆ رابردوو، ئاشکرا دەبێت کێ بووەتە هۆکاری ئەوەی پارێزگای کەرکووک کورد نەبێت. گوتیشی: "لە ساڵانی رابردووش لە پارێزگاری کەرکووک ئێمە بەشدار بووین لە دانانی و پشتیوانیشمان کردووە، وەک نەجمەدین کەریم کە ئەندامی مەکتەبی سیاسی یەکێتی بوو، پشتیوانیمان کردووە بۆ سەرکەوتن لە کارەکانیدا."

ئەو ئەندامەی کۆمیتەی ناوەندیی پارتی ئەو دەنگۆیانەی رەتکردەوە کە باس لەوە دەکەن پارتی هۆکار بووبێت بۆ ئەوەی یەکێتی کەرکووک رادەست بکات و گوتی: "ئەم دەنگۆیانە بە هیچ شێوەیەک راست نین."

لە بەشێکی دیکەی قسەکانیدا، هیوا گەیلانی ناڕەزایەتی پارتی بەرامبەر شێوازی دیاریکردنی پارێزگاری کەرکووک دەربڕی و رایگەیاند: "بۆ ئێمە گرنگ نییە ئەو کەسە کێیە، ئەوەی گرنگە لای ئێمە ئەوەیە هەموو لایەنەکان کۆک بن لەسەر ئەوەی پێناسی کەرکووک کوردستانییە."

ئاماژەی بەوەش کرد، لە رابردوودا، سەرەڕای ئەوەی زۆربەی ئەندامانی ئەنجوومەنی پارێزگای کەرکووک پارتی بوون، بەڵام قبووڵیان کردووە پارێزگار لە پشکی یەکێتی و ئەندامی مەکتەبی سیاسی ئەو حزبە بێت.

هیوا گەیلانی گوتیشی: "سەبارەت بە پەیوەندیمان لەگەڵ یەکێتی، وەک هەموو لایەک دەیبینن، بەداخەوە باش نییە. ئێمە وەک پارتی قەت دەرگای گفتوگۆمان دانەخستووە، بەڵام یەکێتی لە پڕۆسەی هەڵبژاردنی سەرۆککۆمار و پارێزگاری کەرکووکدا، یارییەکی مەترسیداری کرد. لەو پڕۆسەیەی ئەوان کردیان، گەلی کوردستان دۆڕاوی سەرەکییە، چونکە ڕێککەوتنی ژێربەژێر لەسەر حیسابی مافەکانی گەلی کوردستان کرا."

باسی لەوەش کرد، سەبارەت بە سەرۆککۆمار، دەبێت سەرۆککۆمار نوێنەرایەتی گەلی کوردستان بکات بە هەموو پێکهاتەکانییەوە و پارێزەری دەستوور بێت، بەڵام بەداخەوە ئێستا وانییە و ئەو کەسایەتییەی ئێستا نوێنەرایەتی هەرێمی کوردستان ناکات. پۆستەکانی سەرۆککۆمار و پارێزگاری کەرکووک یەک پاکێج بوون و بە رێککەوتنی ژێربەژێر لە نێوان یەکێتی و هەندێک لایەنی دیکەدا ئەنجامدرا، کە ئەمە لە بەرژەوەندی گشتیی کورددا نییە."