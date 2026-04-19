کەتائیبی حزبوڵڵا چوار خاڵی لەبارەی دۆخی سیاسی و ئەمنیی و پرسی سەرۆکوەزیران راگەیاند

درەنگانی شەوی شەممە، 19ـی نیسانی2026، ئەبو موجاهید عەساف، بەرپرسی ئەمنیی کەتائیبی حزبوڵڵا لە بەیاننامەیەکدا چوار خاڵی سەرەکی سەبارەت بە دۆخی سیاسی، ئەمنی، هەڵوێست بەرامبەر ئەمریکا و پرسی دیاریکردنی سەرۆکوەزیرانی داهاتووی عێراق خستەروو.

گرنگترین خاڵەکانی بەیاننامەکە:

١. هەماهەنگی هێزەکانی بەرگریی: عەساف رایگەیاند "مقاوەمەی حزبوڵڵا" لە جەنگی ئەم دواییەدا بووەتە هۆی سەپاندنی ئاگربەست و ئەوەی بە سەرکەوتن وەسف کرد. داوای رێکخستنی میکانیزمێکی نوێی کرد بۆ بەرزکردنەوەی ئاستی هەماهەنگی نێوان هێزەکانی بەرگریی و کردنەوەی تەوەرەی نوێ بۆ بەرپەرچدانەوەی ئەمریکا و ئیسرائیل.

٢. پەیوەندیی لەگەڵ کوەیت: هۆشداریی دایە حکوومەتی کوەیت لەوەی زیان بەو کەسانە نەگەیەنێت بە "هەندێک لە گەل" ناوی بردن، لە میانی شەڕی ئەمریکا و ئیسرائیل دژی ئێران.

٣. بوونی ئەمریکا لە عێراق: ئاماژەی بە تێگەیشتنێک کرد لە نێوان حزبوڵڵا و نێوەندگیرێکی عێراقی سەبارەت بە باڵیۆزخانەی ئەمریکا، راشیگەیاند؛ پاراستنی ئاسایشی باڵیۆزخانەکە بەندە بەوەی هیچ ناوچەیەکی نیشتەجێبوون لە پارێزگاکانی عێراق نەکرێتە ئامانج. هەروەها جەختی کردەوە، کار دەکەن بۆ هەڵوەشاندنەوەی دامەزراوە ئەمنی و سەربازییەکانی ئەمریکا، داماڵینی چەکەکانیان لە ناو شارەکان و کۆتاییهێنان بە هەژموونیان لە وەزارەت و ئاژانسە ئەمنییەکاندا.

٤. پرسی سەرۆکوەزیران: سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەتی داهاتوو، عەساف رایگەیاند ئەگەر هاوپەیمانەکانیان لە چوارچێوەی هەماهەنگی نەتوانن نوری مالیکی یان محەمەد شیاع سودانی تێپەڕێنن، ئەوا دەبێت سەرۆکوەزیرانی داهاتوو هەر لە ناو فراکسیۆنی ئەواندا بێت، ئاماژەی بەوەش کرد، قبوڵکراو نییە تەنیا یەک کۆمەڵە دەست بەسەر هەر چوار سەرۆکایەتییەکەدا بگرێت.