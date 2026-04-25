رێباز حەملان: پارتی ئامادەیە بۆ هەڵبژاردنی پێشوەختە

رێباز حەملان رایدەگەیەنێت، لیستی مووچەی مانگی چوار نێردراوە و هیچ کێشەیەکی ئەوتۆی نییە. لەبارەی ئەگەری بەڕێوەچوونی هەڵبژاردنی پێشوەختەش، گوتی، "پارتی ئامادەکاری بۆ هەموو بژاردەکان کردووە".

مووچەی مانگی چوار

ئەمڕۆ شەممە، 25ـی نیسانی 2026، رێباز حەملان، یاریدەدەری سەرۆکوەزیرانی هەرێمی کوردستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا رایگەیاند، لیستی مووچەی مانگی نیسان (چوار) رەوانەی بەغدا کراوە و لیستی پێداچوونەوەی فەرمانبەرانی مانگی پێشووش نێردراوە.

رێباز حەملان ئاماژەی بەوە دا، تەنیا چاوەڕێی نووسراوێکی وەزارەتی نەوتی عێراق دەکرێت بۆ وەزارەتی دارایی فیدراڵی تاوەکوو پارەکە خەرج بکرێت و هیچ کێشەیەک بۆ مووچە نەماوە.

یاریدەدەری سەرۆکوەزیران روونیشی کردەوە، لە رۆژی یەکشەممەوە، 26ـی نیسانی 2026، وەزارەتی دارایی هەرێمی کوردستان ئامادەکاری دەکات بۆ دابینکردنی ئەو بڕە داهاتە ناوخۆییەی پێویستە بخرێتە سەر هەژماری وەزارەتی دارایی عێراق.

ئەوەشی خستە روو، هەفتەی رابردوو شاندێکیان لە بەغدا بووە و تێگەیشتنێکی باش لەسەر کەمبوونەوەی داهاتی ناوخۆ هەیە بەهۆی کەمبوونەوەی جووڵەی بازرگانی لە دەروازە سنوورییەکان. هەروەها باسی لەوەش کرد، بەغدا داوای جێبەجێکردنی سیستەمی ئەسیکوودای تایبەت بە یەکخستنی گومرگەکانی کردووە و لیژنەکان بەردەوامن لە کارکردن لەسەری.

پێکهێنانی کابینەی دەیەم

رێباز حەملان سەبارەت بە پێکهێنانی حکوومەت، رایگەیاند، "پێشتر لەسەر ئەو بنەمایەی حکوومەتی هەرێمی کوردستان چۆن بچێتە پێشەوە رێککەوتن هەبووە، تەنیا لەسەر چەند پۆستێکی باڵا رێککەوتن نەکراوە." بەدووریشی زانی، بەمزووانە هیچ کۆبوونەوەیەک لە ئاستی باڵا لە نێوان پارتی و یەکێتیدا بۆ پێکهێنانی حکوومەت بەڕێوەبچن.

رێباز حەملان ئاماژەی بەوە دا، " ئەو قسانەی لە سلێمانی دەکرێن لەسەر بابەتی پێکهێنانی حکوومەت، بەدەرن لەو دانوستانانەی پێشتر کراون." روونیشی کردەوە، "پارتی دیموکراتی کوردستان دانوستانی سەرەکی لەگەڵ یەکێتیی نیشتمانیی کوردستان کردووە بەپێی بەرکەوتەی کورسییەکانیان و زیاتریش پۆستیان بۆ دیاری کراوە، بەڵام ئەوان ئێستا باسی هێنانەپێشەوەی هەندێک لیستی تر دەکەن، ئەوەش لە چوارچێوەی ئەو دانوستانانە نەبووە لەگەڵ پارتی کراوە."

سەبارەت بە داهاتووی پرۆسەکەش ئەوەشی خستە روو، "ئەگەر بیانەوێت حکوومەت دروست بکرێت، دەبێت بچنەوە سەر بنەمای رێککەوتنەکان، ئەگەر بابەتی ئەوەش باس بکرێت لەوە زیاتر دوا بکەوێت هەڵبژاردن بکرێتەوە، پارتی دیموکراتی کوردستان ئەم جارە زۆر لە جاران زیاتر ئامادەیی هەیە بۆ دووبارەکردنەوەی هەڵبژاردن لە رێگەی کۆمیسیۆنی باڵای عێراقەوە."