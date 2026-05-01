گۆتێرێز: هەموو مرۆڤایەتی باجی قەیرانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست دەدات

ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز، ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان رایگەیاند، قەیرانی رۆژهەڵاتی ناوەڕاست چووەتە سێیەم مانگی خۆیەوە و هۆشداریی دا لەوەی کە تەنیا ناوچەکە نا، بەڵکو "تەواوی مرۆڤایەتی باجی ئەم ململانێیە دەدات."

هەینی 1ـی ئایاری 2026، ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز، ئەمینداری گشتیی نەتەوە یەکگرتووەکان لە پۆستێکدا لە پلاتفۆرمی ( ئێکس )، داوای لە سەرجەم لایەنەکان کرد کە دان بە خۆیاندا بگرن و دووربکەونەوە لە هەر کارێک کە ببێتە هۆی تێکدان یان لاوازکردنی هەوڵەکانی ئاگربەستی نێوان ئەمریکا و ئێران.

ئەمینداری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان جەختی لەوەش کردەوە، کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و جیهان لە ئێستادا زیاتر لە هەر کاتێک پێویستییان بە دۆزینەوەی چارەسەرێکی ئاشتییانە، گشتگیر و هەمیشەیی هەیە بۆ کۆتاییهێنان بەم قەیرانە و گەڕاندنەوەی سەقامگیری بۆ ناوچەکە.

ئەم قسانەی ئەنتۆنیۆ گۆتێرێز، ئەمینداری گشتی نەتەوە یەکگرتووەکان دوای ئەوە دێت، لە 28ـی شوباتی رابردوو ئەمریکا و ئیسرائیل هێرشەکانیان بۆ سەر ئێران دەستپێکرد و ماوەی 39 رۆژ جەنگ بەردەوام بوو، دواتر لە 8ـی نیسان بە نێوەنگیری پاکستان ئاگربەست راگەیەندراو داونستانەکان سەتییان پێکرد، بەڵام بێ ئەنجام بوون، ئەمڕۆ هەینی وادەی ئەو ئاگربەستەی راگەینداربوو کۆتایی هات، ئیدارەی ئەمریکا رایگەیاندووە گەمارۆی دەریایی بۆ سەر ئێران بەردەوام دەبێت بە ئامانجی ئەوەی تاران ناچار بێت بگەڕێتەوە سەر مێزی گفتوگۆکان بۆ گەیشتن بە رێککەوتن و ئاشتی گشیگیر.