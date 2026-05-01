سەرکردەیەکی رەوتی حیکمە: عەلی زەیدی دەیەوێت پەیوەندییەکانی بەغدا و هەولێر بەهێزتر بکات

سەرکردەیەکی رەوتی حیکمەی نیشتمانی رایدەگەیەنێت؛ زەیدی دەیەوێت لەسەر بنەمای بەرژەوەندیی باڵای نیشتمانی، پاڵپشتیی تەواوی لایەن و پێکهاتەکان بۆ کابینەکەی بە دەست بهێنێت، هەروەها دەیەوێت پەیوەندییەکانی بەغدا و هەولێر بەهێزتر بکات.

هەینی، 1ـی ئایاری 2026، رەحیم عەبوودی، سەرکردە لە رەوتی حیکمەی نیشتمانی بە سەرۆکایەتیی عەممار حەکیم، نوێترین زانیاری لە بارەی سەردانە چاوەڕوانکراوەکەی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق بۆ هەرێمی کوردستان خستە روو.

رەحیم عەبوودی، لە لێدوانێکدا بۆ کوردستان24 ئاشکرای کرد، "بڕیارە سبەی عەلی زەیدی سەردانی هەرێمی کوردستان بکات و زنجیرەیەک کۆبوونەوەی گرنگ و هەستیار ئەنجام بدات."

بە گوتەی عەبوودی، عەلی زەیدی لە میانی سەردانەکەیدا، پرسی پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق لەگەڵ لایەنە سیاسییەکانی هەرێمی کوردستان تاوتوێ دەکات.

هاوکات جەختی لەوەش کردەوە، کە سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو، ئیرادەیەکی جیددی هەیە بۆ ئەوەی پەیوەندییەکانی نێوان بەغدا و هەرێمی کوردستان لە قۆناغی داهاتوودا زیاتر فراوان و پتەو بکات.

ئەو سەرکردەیەی رەوتی حیکمە روونیشی کردەوە، بە لەبەرچاوگرتنی ئەو دۆخە هەستیارەی کە ناوچەکە پێیدا تێدەپەڕێت و بە مەبەستی رووبەڕووبوونەوەی ئاڵنگارییەکان، عەلی زەیدی دەیەوێت "حکوومەتێکی جۆری و بەهێز" لەسەر بنەمای پاراستنی بەرژەوەندییە باڵاکانی نیشتمان پێکبهێنێت. بۆ گەیشتن بەو ئامانجەش، هەوڵ دەدات پاڵپشتیی تەواوی هێزە سیاسییەکان و سەرجەم پێکهاتەکانی عێراق مسۆگەر بکات.

ئێوارەی دووشەممە 27ـی نیسانی 2026، لایەنەکانی نێو چوارچێوەی هەماهەنگی، بە فەرمی لەسەر دیاریکردنی عەلی فالح زەیدی، وەک تاکە کاندیدیان بۆ وەرگتنی پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق رێککەوتن.