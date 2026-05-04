دۆخی ئەمنی گەرووی هورمز قڵیشایەوە

سوپای پاسدارانی ئێران ناوچەی سنووردارکراوی گەرووی هورمزیان راگەیاند و نەخشەیەکی تازەیان بڵاوکردووەتەوە، هۆشداری بە هێزی دەریایی سوپای ئەمریکا دەدەن، سنووری دیاریکراو و هێڵی سوور نەبەزێنن.

میدیاکانی ئێران ئەمڕۆ دووشەممە 4ـی ئایاری 2026، ناوچەی نوێی سنووردارکراوی گەرووی هورمزیان بڵاوکردووەتەوە و ئاماژەیانداوە، ئەو ناوچەیە بە تەواوەتی لە کۆنترۆڵی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی دەبێت و هیچ کەشتییەک بەبێ هەماهەنگی ناتوانێت پێیدا تێپەڕێت.

بە گوێرەی ئەو نەخشەیەی سوپای پاسدارانی ئێران بڵاوی کردووەتەوە، لە بەری باشوورەوە لە چیای موبارەکەی ئێران تا باشووری ناوچەی فوجەیرەی ئیمارات سنوورەکە درێژ دەبێتەوە، لە رۆژئاواشەوە لە کۆتایی دوورگەی قیشمی ئێرانەوە تا ئوم قەیوەینی ئیمارات درێژ دەبێتەوە.

ئەم بڕیارەی سوپای پاسدارانی ئێران هاوکاتە لەگەڵ، جووڵەی هێزەکانی ئەمریکا لە چوارچێوەی پلانی ئازادی هورمز، کە شەوی رابردوو دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکا رایگەیاند و ئاماژەیدا، لە پێناو گەڕاندنەوەی سەروەری و ئازادی جوڵە و بازرگانی دەریایی ئەم پلانە جێبەجێ دەکات.

بڕیاری جێبەجێکردنی پلانەکەی ئەمریکا بۆ ئازادی هورمز، بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەممەو خرایە جێبەجێکردن، بەڵام عەلی عەبدوڵڵاهی فەرماندەی فەرماندەیی بارەگای خاتەمولئەنبیا رایگەیاند، "ئاسایشی گەرووی هورمز بەدەست هێزەکانی ئێرانەوەیە و تێپەڕبوونی هەر کەشتییەکیش دەبێت بە هەماهەنگی و رەزامەندی هێزەکانی ئێرانەوە بێت".

هەروەها هۆشداری داوە کە هەر هێزێکی چەکداری بیانی، بەتایبەت سوپای ئەمریکا، ئەگەر بەنیازی نزیکبوونەوەی لە گەرووی هورمز هەبێت، دەکەونە بەر هێرشی هێزە چەکدارەکانی کۆماری ئیسلامی ئێران.