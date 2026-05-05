عەباس عێراقچی: قەیرانە سیاسییەکان چارەسەری سەربازییان نییە

وەزیری دەرەوەی ئێران لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتی "ئێکس" رایگەیاند؛ رووداوەکانی گەرووی هورمز ئەو راستییە دەسەلمێنن، قەیرانە سیاسییەکان هیچ چارەسەرێکی سەربازییان نییە.

عەباس عێراقچی، وەزیری دەرەوەی ئێران ئاماژەی بەوە کرد، لە کاتێکدا دانوستانەکان بە هەوڵەکانی پاکستان بەرەوپێشچوون بەخۆیانەوە دەبینن، پێویستە ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا وریا بێت لەوەی لەلایەن کەسانی دیکەوە پەلکێشی ناو زۆنگاو و تەنگژەکان نەکرێتەوە، هەروەها جەختی کردەوە، پێویستە ئیماراتیش بە هەمان شێوە وریا بێت.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا عێراقچی نووسیویەتی: "پڕۆژەی ئازادی (Project Freedom) پڕۆژەی بنبەستە (Project Deadlock)."

دوێنێ دووشەممە، 4ـی ئایاری 2026، وەزارەتی دەرەوەی ئیمارات سەرکۆنەی هێرشێکی درۆنی ئێرانی کرد، کە کردیە سەر یەکێک لە کەشتییەکانی کۆمپانیای نیشتمانیی نەوتی ئەبوزەبی (ئادنۆک) لە گەرووی هورمز، و هێرشەکەی بە "کردەوەیەکی تیرۆریستی و چەتەگەریی دەریایی" ناوبرد.

لە بەیاننامەیەکی فەرمیدا، حکوومەتی ئیمارات رایگەیاند؛ هێرشەکە لە رێگەی دوو درۆنەوە ئەنجامدراوە، هەرچەندە زیانی گیانی لێنەکەوتووەتەوە، بەڵام ئەم هەنگاوەی سوپای پاسدارانی ئێران بە هەڕەشەیەکی راستەوخۆ بۆ سەر ئاسایشی وزەی جیهان و سەلامەتی دەریاوانی نێودەوڵەتی دادەنرێت.

ئیمارات جەختی لەوە کردەوە کە ئەم هێرشە پێشێلکردنی ئاشکرای بڕیاری ژمارە 2817ـی ئەنجوومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتووەکانە. هاوکات داوای لە کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی کرد هەڵوێستی توندیان هەبێت و فشار بخەنە سەر تاران بۆ ئەوەی دەستبەجێ هێرشەکانی رابگرێت و گەرووی هورمز بە شێوەیەکی بێ مەرج بەڕووی هاتوچۆی بازرگانیدا واڵا بکاتەوە.

هەر لەلایەکی دیکەوە دوێنێ دووشەممە، وەزارەتی بەرگریی ئیمارات رایگەیاند، سیستەمی بەرگریی ئاسمانی توانیویەتی سێ مووشەکی کرووز کە لە ئێرانەوە ئاراستە کرابوون تێکبشکێنێت و مووشەکی چوارەمیش لە دەریا کەوتووەتە خوارەوە.