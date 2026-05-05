پزیشکیان جەخت لە نێوەنگیری عێراق لە ناکۆکی نێوان ئێران و ئەمریکا دەکاتەوە

سەرۆککۆماری ئێران، بە بۆنەی کاندیدیکردنی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، پیرۆزبایی لێ کرد، هاوکات هەردوولا رێککەوتن لەسەر ئەوەی لە داهاتوودا سەردانی فەرمی بۆ لای یەکتری ئەنجام بدەن.

ئەمڕۆ سێشەممە، 5ـی ئایاری 2026، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق، پەیوەندییەکی تەلەفۆنی لە مەسعود پزیشکیان، سەرۆککۆماری ئیسلامیی ئێرانەوە پێگەیشت.

نووسینگەی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، سەرۆککۆماری ئێران، بە بۆنەی کاندیدکردنی عەلی زەیدی بۆ پۆستی سەرۆکوەزیرانی عێراق، پیرۆزبایی لێ کرد و پشتیوانی خۆی بۆ دووپات کردەوە.

بە پێی راگەیەنراوەکە، لەو پەیوەندییە تەلەفۆنییەدا، هەردووکیان پێداچوونەوەیان بۆ پەیوەندییەکانی نێوان هەردوو وڵات و، رێگاکانی پەرەپێدان و بەهێزکردنیان کرد، هەروەها رێککەوتن لەسەر ئەوەی لە قۆناغی داهاتوودا سەردانی فەرمی بۆ لای یەکتری ئەنجام بدەن.

لە بەشێکی دیکەی پەیوەندییەکەدا، ئاماژە بە هەڵوێستی نەگۆڕی عێراق کرا لە پشتگیریکردنی رێڕەوی دیپلۆماسی و پەنابردنە بەر دیالۆگ بۆ چارەکردنی ململانێکان و کۆنتڕۆڵکردنی قەیرانەکان.

هەروەها عەلی زەیدی، جەختی لەسەر توانای عێراق بۆ گێڕانی رۆڵی نێوەندگیر لە نێوان کۆماری ئیسلامیی ئێران و ئەمریکادا کردەوە.