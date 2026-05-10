جووتیارانی کەرکووک و عێراق دژی کەمکردنەوەی نرخی گەنم خۆپیشاندانیان ئەنجامدا

پێش دوو کاتژمێر

بڕیاری کەمکردنەوەی پارەی گەنم ناڕەزایەتی توندی جووتیارانی سنووری پارێزگای کەرکووک و عێراقی لێکەوتووەتەوە، هاوکات ژمارەیەک جووتیار لە گۆڕەپانی تەحریر لە بەغدا خۆپیشاندانێکیان ئەنجامدا.

یەکشەممە 10ـی ئایاری 2026، بەپێی بڕیارێکی حکوومەتی عێراق، ئەو جووتیارانەی لە نێو پلانی کشتوکاڵی تۆمار کراون، پێشتر بۆ هەر تۆنێک گەنم 850 هەزار دیناریان پێ دەدرا، بەڵام ئێستا بڕی پارەکە کەمکراوەتەوە بۆ 700 هەزار دینار، هاوکات ئەو جووتیارانەی لەو پلانەدا تۆمار نەکراون، لە بەرانبەر وەرگرتنی هەر تۆنێک گەنم تەنها بڕی 500 هەزار دیناریان پێ دەدات.

یەکێک لە جووتیارانی پارێزگای کەرکووک بە کوردستان24ـی راگەیاند: "ئێمە وەک جووتیارانی پارێزگای کەرکووک و سنووری ماددەی 140 لە دەرەوەی پلانی کشتوکاڵین، ئەمەش وایکردووە حکوومەت لە بەرانبەر وەرگرتنی هەر تۆنێک گەنم تەنها 500 هەزار دینارمان پێبدات، گوتیشی،" ئەم پارەیە زۆر کەمە و زیانێکی زۆرمان پێ دەگەیەنێت و ناچارمان دەکات بیر لە وازهێنان لە کاری جووتیاری بکەینەوە".

ئەو جووتیارە ئاماژەی بەوەش کرد، داوا لە نوێنەرانی کورد دەکەین لە حکوومەت و پەرلەمانی عێراق رێگری بکەن لە جێبەجێکردنی ئەم بڕیارە و نەهێڵن جارێکی دیکە مافی جووتیارانی کورد لە عێراق بفەوتێت.

پێشتر حکوومەتی عێراق بۆ وەرگرتنی هەر تۆنێک گەنم بڕی ٨٥٠ هەزار دیناری دەدا بە جووتیاران، بەڵام ئێستا بە بڕیارێکی نوێ ئەو بڕە پارەیە کەمکراوەتەوە، جووتیاران جەخت دەکەنەوە، ئەم هەنگاوە دەبێتە هۆی سستبوونی کەرتی کشتوکاڵ و کەمبوونەوەی بەرهەمهێنانی گەنم لە ساڵانی داهاتوودا، بۆیە داوا دەکەن حکوومەت لەم بڕیارە پاشگەز بێتەوە.