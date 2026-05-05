وەزارەتی کشتوکاڵی بڕیارەکەی حکوومەتی فیدراڵی بۆ وەرگرتنی 400 هەزار تۆن گەنم رەت دەکاتەوە

وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان، بڕیارەکەی حکوومەتی فیدراڵی بۆ وەرگرتنی تەنیا 400 هەزار تۆن گەنم رەت دەکاتەوە و رایدەگەیەنێت، ئەم بڕە کەمتر لە 25%ـی کۆی بەرهەمی ئەمساڵی جووتیارانی هەرێمە کە بە زیاتر لە دوو ملیۆن تۆن دەخەمڵێندرێت.

سێشەممە 5ـی ئایاری 2026، هیوا عەلی گوتەبێژی وەزارەتی کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاوی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی راگەیاند، ئێمە بڕیارەکەی حکوومەتی فیدراڵمان بۆ دیاریکردنی پشکی گەنمی هەرێمی کوردستان و نرخەکەی رەت کردووەتەوە، بەهۆی ئەوەی ئەو بڕەی دیاری کراوە ناکاتە 25% ئەو بەرهەمەی جووتیارانی هەرێمی کوردستان هەیانە. بەگوتەی هیوا عەلی بە نووسراوێکی فەرمی سەرۆکایەتییەکانی عێراق و نوێنەرانی کورد لە بەغدا ئاگادار کراونەتەوە بۆ ئەوەی ئاگادار بن لەو ستەمەی لە جووتیارانی کورد دەکرێت.

هیوا عەلی دەڵێت: بەرهەمی ئەمساڵی گەنمی جووتیارانی هەرێمی کوردستان زیاترە لە دوو ملیۆن تۆن، داوامان لە بەغدا کردووە 50% بەرهەمەکە وەربگرێت.

هاوکات نەوزاد شێخ کامیل بەڕێوەبەری گشتیی بازرگانیی هەرێمی کوردستان، بە کوردستان24ـی راگەیاند: لایەنە پەیوەندیدارەکان لە هەرێمی کوردستان ئاگادار کراوەنەتەوە بۆ ئەوەی بێنە سەرهێڵ و گفتوگۆش لەگەڵ بەغدا بکەن لەسەر بەرهەمی جووتیاران، چونکە ئەو بڕەی دیاریکراوە زۆر کەمە و نرخەکەشی قەرەبووی رەنجی جووتیاران ناکاتەوە. هەروەها حکوومەتی عێراق تا ئێستا 183 ملیار و 205 ملیۆن و 594 هەزار دیناری جووتیاران بۆ ساڵی 2025 قەرزدارە و نەیداوە.

ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق ئەمڕۆ نرخی کڕینەوەی گەنمی جووتیارانی دیاری کرد، بە جۆرێک 700 هەزار دینار بۆ هەر تۆنێک گەنم بۆ ئەو جووتیارانەی ناویان لە پلانی کشتوکاڵی هەیە. 500 هەزار دیناریش بۆ هەر تۆنێک گەنم بۆ ئەو جووتیارانەی لەناو پلانی کشتوکاڵی نین. پشکی هەرێمی کوردستانیش، لە پلانی بەبازاڕکردن بڕی 400 هەزار تۆن دەبێت و 292 هەزار تۆنیان لەناو پلانی کشتوکاڵی دایە و 108 هەزار تۆنیان لە دەرەوەی پلانی کشتوکاڵیدایە.