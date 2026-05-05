پۆستە وەزارییەکانی کابینەی نوێی حکوومەتی عێراق یەکلایی دەکرێنەوە

پێش کاتژمێرێک

كورد و سوننە و شیعە لەسەر زۆرینەی وەزارەتەكان رێككەوتوون و هەفتەی داهاتوو ئەگەری یەكلابوونەوەی كابینەی نوێی حکوومەتی عێراق هەیە.

باسم عگێلی، ئەندامی تیمی راگەیاندنی محەمەد شیاع سوودانی بە كوردستان 24ـی راگەیاند: رۆژی یەكشەممەی داهاتوو كابینەی نوێی حكوومەت بۆ پەرلەمان دەنێردرێت و رەنگە دەنگ بە كابینەكەی بدرێت. سەرۆكایەتییەكان هەر یەكەیان بە 14 خاڵ هەژمار كراون، وەزارەتە سیادییەكان بە 14 خاڵ هەژمار كراون و وەزارەتەكانی دیكەش بە 12 و 10 خاڵ هەژمار كراون.

بە گوێرەی زانیارییەكانی كوردستان24 کە لە چوارچێوەی هەماهەنگیی وەریگرتووە؛ 80% وەزارەتەكان و پۆستەكان یەكلا بوونەتەوە، جێگرانی سەرۆككۆمار ، جێگرێك بۆ شیعە تا ئێستا ناوی نووری مالیكی دێت، جێگرێكیش بۆ سوننە محەمەد حەلبووسیە، لەسەر ئاستی جێگرانی سەرۆكوەزیرانی داهاتوو، جێگرێك بۆ شیعە؛ موحسین مەندەلاوییە، جێگرێك بۆ كورد فوئاد حوسێنە، جێگرێك بۆ سوننە موسەننا سامەرائییە.

ئەو وەزارەتانەی تا ئێستا یەكلا بوونەتەوە، وەزارەتی نەوت، پەروەردە و كار بۆ هاوپەیمانیی ئاوەدانكردنەوە و گەشەپێدانە گفتوگۆش لەسەر دارایی بەرانبەر بە دەرەوە لەگەڵ پارتی دەكات، بەڵام شیعەكان رازی نین. هاوپەیمانیی دەوڵەتی یاسا، وەزارەتی ناوخۆ و وەزارەتی دیكە. رەوتی حیكمەی نیشتمانیی وەزارەتێك، عەسائیب وەزارەتێك و گفتوگۆش لەسەر پیشەسازی هەیە لەگەڵ سوننەكان، دارایی بۆ تەیف سامییە و عەلی زەیدی داوای كردووە.

وەزارەتەكانی سوننە:

-پلاندانان بۆ حزبی تەقەدوومە و وەزیری وەزارەتەکە ناوی خالد بەتالە،

-وەزارەتی بەرگریی بۆ هاوپەیمانیی عەزم و حەسم، وەزیری وەزارەتەکە سابت عەباسییە.

-وەزارەتی خوێندنی باڵا بۆ مزاحم سامەڕائییە.

-وەزارەتی رۆشنبیریش تا ئێستا یەكلا نەبووەتەوە بۆ کێ دەبێت.

پشكی لایەنە كوردییەكان:

-وەزارەتتەکانی دەرەوە و ئاوەدانكردنەوە و نیشتەجێكردن بۆ پارتی.

-وەزارەتی داد بۆ یەکێتی.

- وەزارەتی ژینگە یان هەر وەزارەتێكی دیكە بۆ هێزەكانی نەوەی نوێ، رەوتی هەڵوێست و كۆمەڵ دەبێت.

هەروەها عگێلی دەڵێت: رەنگە بڕیارێكی ئەمریكا، پێكهاتەی حكوومەت بگۆڕێت، چونكە تا ئێستا واشنتن رێگرە لەوەی گرووپە چەكدارەكان بەشداری حكوومەت بکەن، تەنیا دوو گرووپ ئامادەییان دەربڕیوە بۆ دانانی چەكەكیانیان ئەوانیش عەسائیب ئەهلولحەق و كەتائیبی ئیمام عەلییە، وا پێدەچێت رێگەیان پێبدرێت بەشداری حكوومەت بكەن.