عێراق زیاتر لە 40 ملیۆن بەرمیل نەوتی لە گەرووی هورمز گیری خواردووە

داتاکانی چاودێریی کەشتیوانی و بازاڕ ئاشکرایان کردووە، بڕێکی زۆر لە نەوتی خاوی عێراق لەسەر پشتی ئەو کەشتییانە کۆبووەتەوە کە لە رۆژئاوای گەرووی هورمز وەستاون. ئەمەش بەهۆی هێرشەکان بۆ سەر کەشتییەکان و بەردەوامیی ئەو سنووردارکردنانەی خراونەتە سەر هاتوچۆ لەو رێڕەوە دەریاییە ستراتیژییەدا.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 6ـی ئایاری 2026، بەگوێرەی زانیارییەکانی چاودێری جووڵەی دەریایی، نزیکەی 163 ملیۆن بەرمیل نەوتی خاوی وڵاتانی کەنداو لە رۆژئاوای گەرووەکە گیریان خواردووە، کە 43 ملیۆن بەرمیلیان تەنیا نەوتی عێراقە. هۆکاری ئەمەش بۆ خاوبوونەوەی پرۆسەی تێپەڕبوون و بەرزبوونەوەی مەترسییە ئەمنییەکان دەگەڕێتەوە، کە وای لە کۆمپانیاکانی گواستنەوە کردووە گەشتەکانیان کەم بکەنەوە یان دوای بخەن.

کۆبوونەوەی ئەم بارە نەوتییانە و هەناردەنەکردنیان، فشارێکی زۆر دەخاتە سەر عێراق، چونکە وڵاتەکە رووبەڕووی ئاستەنگی گەورە بووەتەوە لە بەردەوامبوونی هەناردەی نەوتدا. هۆکاری سەرەکیی ئەم مەترسییەش بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە کە عێراق، توانایەکی سنوورداری هەیە بۆ کۆگاکردنی نەوت، هەروەها هیچ رێڕەو و دەروازەیەکی جێگرەوەی فراوانی نییە بۆ هەناردەکردن لە دەرەوەی کەنداو.

لە 3ـی ئایارەوە چوار کەشتیی بازرگانی و نەوت رووبەڕووی هێرش بوونەتەوە، جگە لە بە ئامانجگرتنی ناوەندی نەوتی "فوجەیرە" لە ئیمارات. ئەم رووداوانە بوونەتە هۆی، زیادبوونی مەترسی لە بازاڕەکاندا، بەرزبوونەوەی تێچووی گواستنەوەی دەریایی، بەرزبوونەوەی نرخی دڵنیایی لەسەر بارە نەوتییەکان.