گراهام: ئەمریکا دەبێت مەرجەکانی رێککەوتن بۆ ئێران دابنێت

پێش کاتژمێرێک

لیندزی گراهام سیناتۆری دیاری پارتی کۆمارییەکانی ئەمریکا رایگەیاند،"هەر رێککەوتنێکی دانوستانکارانە لەگەڵ تاران دەبێت مەرجی کۆتاییهێنان بە سپۆنسەرکردنی تیرۆر و پشتگیری گرووپە چەکدارەکانی تێدا بێت".

شەممە 9ـی ئایاری 2026، لیندزی گراهام سیناتۆری دیاری پارتی کۆمارییەکانی ئەمریکا لە پۆستێکدا لە پلاتفۆرمی "ئێکس" رایگەیاند، "پێوسیتە لە هەر دانوستانێک بۆ رێککەوتن لەگەڵ ئێران، مەرجی دەسبەرداربوون لە سپۆنسەری تیرۆر و گرووپە چەکدارەکانی تێدابێت"، جەختی لەوەش کردووەتەوە، بەردەوامبوونی تاران لە پشتگیریکردنی بریکارەکانی دەبێتە هۆی رووبەڕووبوونەوەی توند و لێکەوتەی خراپی دەبێت".

گراهام ئاماژەی بەوەش کردووە، بێ راگرتنی پشتگیرییەکانی ئێران بۆ بریکارەکانی، سەقامگیری لە لوبنان و سوریا بەدی نایەت و ئیسرائیلیش لە ئاسایشدا نابێت، گراهام دەستپێشخەری "فریدۆم پڵەس" (Freedom Plus)ی بە "سەرنجڕاکێش" وەسف کرد و ئاماژەی بە توانای ئەو دەستپێشخەرییە کرد بۆ گۆڕینی یاساکانی بەرەنگاربوونەوە لە رێگەی دابینکردنی رێڕەوەکانی گواستنەوەی نێودەوڵەتی لە گەرووی هورمز و رووبەڕووبوونەوەی جوڵەکانی ئێران.

لیندزی گراهام، پێشنیازی کردووە، باشترە بەشێک لە پڕۆژەکە بەشداریپێکردنی هاوبەشی نێودەوڵەتی فراوانتر بێت، لەگەڵ پشتبەستن بە چالاکی سەربازی سنووردار بۆ دابینکردنی ئاسایشی هاتوچۆی دەریایی.

واشنتن لە رێگەی نێوەندگیری پاکستانییەوە، پێشنیازێکی بۆ تاران ناردووە بۆ درێژکردنەوەی ئاگربەست، بۆ ئەوەی رێگە خۆش بکات بۆ گفتوگۆ سەبارەت بە رێککەوتنی کۆتایی بۆ ئەو جەنگەی 10 هەفتە لەمەوبەر بە هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل بۆ سەر تاران دەستی پێکرد.

ئەم قسانەی لیندزی گراهام لە کاتێکدایە، ئیسماعیل بەقایی، گوتەبێژی وەزارەتی دەرەوەی ئێران رۆژی هەینی رایگەیاند، پێشنیازەکە هێشتا "لەژێر لێکۆڵینەوەدایە"، بەقایی گوتیشی: "بە گەیشتن بە بڕیاری کۆتایی، بێگومان رادەگەیەنرێت".

ئەمەش دوای ئەوە دێت، رۆژی هەینی رووبەڕووبوونەوە لە نێوان ئەمریکا و ئێران لە گەرووی هورمز نوێ بووەوە، کاتێک سوپای ئەمریکا رایگەیاند، دوو کەشتی نەوتی ئێرانی کردووەتە ئامانج، بەرپرسانی ئێران ئەمریکایان تۆمەتبار کرد بە پێشێلکردنی ئاگربەست لە رێگەی بەئامانجگرتنی کەشتییە نەوتییەکان و رێگری کردن لە هەوڵە دیپلۆماسییەکان بۆ کۆتاییهێنان بە جەنگ.