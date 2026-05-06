سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق پەیوەندییەکی لە ئەمریکاوە پێگەیشت

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق و وەزیری جەنگی ئەمریکا تاوتوێی پەیوەندییە دووقۆڵییەکان و هاریکارییە ئەمنییەکانی نێوان هەردوو وڵات کرد.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 06ـی ئایاری 2026، نووسینگەی راگەیاندنی عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی راسپێردراوی عێراق لە راگەیەنراوێکدا ئاماژەی بەوە کردووە، وەزیری جەنگی ئەمریکا پەیوەندییەکی تەلەفۆنی بە زەیدییەوە کردووە و پیرۆزبایی راسپاردنی بۆ پێکهێنانی کابینەی نوێی حکوومەت لێ کردووە.

بە گوێرەی راگەیەنراوەکە،لە پەیوەندییەکەدا گفتوگۆ لەسەر پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان هەردوو وڵات لە بوارە جیاوازەکاندا کراوە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا ئەوە خرایە روو، هەردوو لایەن جەختیان لە گرنگیی هاریکارییە ئەمنییەکان بەپێی رێککەوتنی چوارچێوەی ستراتیژیی نێوان عێراق و ئەمریکا کردووەتەوە.

هەروەها ئاماژە بەوە درا، هەوڵەکان بۆ کاراکردنەوەی پرۆسەی مەشق و راهێنان بە مەبەستی بەرزکردنەوەی تواناکانی هێزە چەکدارەکانی عێراق و بەرزکردنەوەی ئاستی لێهاتووییان چڕ دەکرێنەوە.

عەلی فالح زەیدی لە 27ـی نیسانی 2026 لەلایەن نزار ئامێدی، سەرۆککۆماری عێراقەوە بە فەرمی بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق راسپێردرا، ئەمەش دوای ئەوە هات لایەنەکانی چوارچێوەی هاوئاهەنگی لەسەر کاندیدکردنی رێککەوتن.