عەباس عێراقچی: ئێران بە هیچ شتێک رازی نابێت جگە لە رێککەوتنێکی دادپەروەرانە و گشتگیر

وەزیری دەرەوەی ئێران رایگەیاند، ئەو هێرشانەی کراوەتە سەرمان، دەستدرێژییەکی ئاشکرا و پێشێلکارییەکی زەقی یاسا نێودەوڵەتییەکانە.

سەرلەبەیانی ئەمڕۆ چوارشەممە، 6ـی ئایاری 2026، عەباس عێراقچی لە میانی دیدارێکدا لەگەڵ وانگ یی، هاوتا چینییەکەی لە پەکین، گوتی: چین دۆستێکی نزیکی ئێرانە، هەروەها ئاماژەی بەوەشدا هاوکارییەکانی نێوان هەردوو وڵات لەم هەلومەرجەی ئێستادا زیاتر و بەهێزتر دەبن.

لە دیدارەکەدا، وەزیری دەرەوەی ئێران هەڵوێستەکانی چین بەرز نرخاند سەبارەت بە ئیدانەکردنی هێرشەکانی ئەمریکا و ئیسرائیل، راشیگەیاند، "ئەو هێرشانەی کراوەتە سەرمان، دەستدرێژییەکی ئاشکرا و پێشێلکارییەکی زەقی یاسا نێودەوڵەتییەکانە."

عێراقچی سەبارەت بە پرۆسەی دیپلۆماسیش گوتی: "لە دانوستانەکاندا هەموو هەوڵێک دەدەین بۆ پاراستنی ماف و بەرژەوەندییە رەواکانمان و کۆماری ئیسلامیی ئێران بە هیچ شتێک رازی نابێت جگە لە رێککەوتنێکی دادپەروەرانە و گشتگیر."

لە بەرامبەردا، وەزیری دەرەوەی چین ئامادەیی وڵاتەکەی دەربڕی بۆ بەردەوامیدان بە هەوڵەکانیان بەمەبەستی کەمکردنەوەی گرژییەکان لە ناوچەکەدا، وانگ یی راشیگەیاند، وەدیهێنانی ئاگربەستێکی تەواوەتی پێویستییەکی حاشاهەڵنەگرە، و هۆشداریشیدا لەوەی کە ناوچەکە بە قۆناغێکی چارەنووسساز و هەستیاردا تێدەپەڕێت.