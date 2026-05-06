شەهباز شەریف: ترەمپ لەسەر داوای ئێمە و سعوودیە 'پرۆژەی ئازادی' لە گەرووی هورمز هەڵپەسارد

پێش کاتژمێرێک

شەهباز شەریف سەرۆکوەزیرانی پاکستان رایگەیاند، هەڵپەساردنی پرۆژی ئازادی گەرووی هورمز لەلایەن دۆناڵد ترەمپ سەرۆکی ئەمریکاوە، خزمەتێکی گرنگی ئاشتی و جێگیرکردنی ئاشتەوایی دەکات، هیواشی خواست پێشهاتەکانی ئێستا ببنە هۆی رێککەوتنێکی هەمیشەیی کە ئاشتی و سەقامگیری لە ناوچەکەدا مسۆگەر بکات،

ئەمڕۆ چوارشەممە، 6ـی ئایاری 2026، شەهباز شەریف، سەرۆکوەزیرانی پاکستان لە لێدوانێکی رۆژنامەوانیدا جەختی لە پابەندبوونی وڵاتەکەی کردەوە بۆ پشتگیریکردنی ئەو هەوڵانەی کە ئامانج لێیان گەیشتنە بە چارەسەرێکی ئاشتیانە بۆ ململانێکان لە رێگەی گفتوگۆوە، ئاماژەی بەوەشکرد، کەمبوونەوەی گرژییەکان لە گەرووەکەدا دەبێتە هۆی بەهێزکردنی ئاسایشی ناوچەکە.

ئەم لێدوانانە هاوکاتن لەگەڵ ئەو بانگەوازەی کە دوێنێ سێشەممە، شەهباز شەریف، بۆ پابەندبوون بە ئاگربەست و رێزگرتن لێی رایگەیاندبوو، بۆ ئەوەی دەرفەت بۆ هەوڵە دیپلۆماسییەکان بڕەخسێنرێت.

لەم چوارچێوەیەشدا، محەمەد ئیسحاق دار، وەزیری دەرەوەی پاکستان، جەختی کردەوە، ئامانجی وڵاتەکەی کۆتاییهێنانە بە ململانێکان بە شێوەیەک کە بەرژەوەندی ئێران و ئەمریکا مسۆگەر بکات.

دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا، بڕیاریدا بۆ ماوەیەکی کورت "پڕۆژەی ئازادی"ی تایبەت بە جووڵەی کەشتیوانی لە گەرووی هورمز رابگرێت. ئەم هەنگاوە لەسەر داواکاریی سعوودیە، پاکستان و چەند وڵاتێکی دیکە نراوە، ترەمپ لە تۆڕە کۆمەڵایەتییەکان رایگەیاند، بە ڕەزامەندیی هەردوولا رێککەوتوون لەسەر ئەوەی گەمارۆکان بەتەواوی وەک خۆیان بمێننەوە، بەڵام پڕۆژەکە بۆ ماوەیەکی کورت رادەگیرێت تەنیا بۆ ئەوەی بزانرێت ئایا دەتوانرێت رێککەوتنی کۆتایی واژۆ بکرێت یان نا.

ئاڵۆزییەکان کاتێک گەیشتنە لووتکە، کە ئێران لە رێگەی هەڕەشەی چاندنی مین و بڵاوەپێکردنی فڕۆکەی بێفڕۆکەوان مووشەک و بەلەمی خێرا، بەکردەوە گەرووی هورمزی داخست، لە بەرامبەردا، ئەمریکا گەمارۆی خستە سەر بەندەرەکانی ئێران و دەستیکرد بە دابینکردنی پاراستنی سەربازی بۆ ئەو کەشتییە بازرگانییانەی بە گەرووەکەدا تێدەپەڕن.