ترەمپ هەڕەشەی دەستپێکردنەوەی هێرش بۆ سەر ئێران دەکات

پێش 3 کاتژمێر

سەرۆکی ئەمریکا لە پەیامێکدا هۆشدارییەکی توند دەداتە کۆماری ئیسلامیی ئێران سەبارەت بە جێبەجێکردنی خاڵەکانی رێککەوتنی نێوانیان، هاوکات هەڕەشەی دەستپێکردنەوەی هێرش و بۆردومانی قورس دەکات لە ئەگەری پابەندنەبوونی تاران بە مەرجەکانەوە.

ئەمڕۆ چوارشەممە، 06ی ئایاری 2026، دۆناڵد ترەمپ، سەرۆکی ئەمریکا لە رێگەی هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "تروس سۆشیاڵ" پەیامێکی بڵاوکردەوە و رایگەیاند، ئەگەر ئێران بەو مەرجانە رازی بێت لەسەری رێککەوتوون، ئەوا ئۆپەراسیۆنی "تووڕەیی داستانئاسا" کۆتایی دێت.

روونیشی کردەوە، بە جێبەجێکردنی رێککەوتنەکە، گەمارۆی سەر گەرووی هورمز هەڵدەگیرێت و گەرووەکە بە رووی هەموو وڵاتان و تەنانەت خودی ئێرانیشدا دەکرێتەوە.

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا ترەمپ گومانی خۆی لە پابەندبوونی تاران بە مەرجەکانەوە نیشان دا و ئاماژەی بەوە کرد، ئەگەر ئێران بە رێککەوتنەکە رازی نەبێت، ئەوا پرۆسەی بۆردومانکردن دەست پێ دەکاتەوە. ئەوەشی خستە روو، هێرشەکانی ئەمجارە زۆر توندتر دەبن بەراورد بە قۆناغەکانی پێشوو.

لە کۆتایی مانگی شوباتی ساڵی 2026، ئەمریکا و ئیسرائیل ئۆپەراسیۆنێکی سەربازیی بەرفراوانیان بۆ سەر ئێران دەست پێ کرد. ئامانجی سەرەکیی پرۆسەکە تێکشکاندنی توانای ئەتۆمی و مووشەکیی ئێران بوو.

لە میانی ململانێکاندا، گەمارۆیەکی توند خرایە سەر گەرووی هورمز و رێگری لە هاتوچۆی کەشتییە بازرگانییەکان کرا.

لە سەرەتای مانگی ئایاری ئەمساڵدا، بە نێوەندگیریی وڵاتی پاکستان، هەردوو لا گەیشتنە ئاگربەستێکی کاتی بۆ تاوتوێکردنی رێککەوتنێکی کۆتایی. هەرچەندە بەرپرسانی ئەمریکا رایانگەیاند ئامانجەکانی ئۆپەراسیۆنەکە بەدی هاتوون، بەڵام گرژییەکان لە ناوچەکەدا بەردەوامن.