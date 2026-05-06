پارتی: هەمیشە لە سەنگەری پێشەوەی داکۆکیکردن دەبین لە مافە رەواکانی گەلی کوردستان

فراکسیۆنی پارتی، بڕیاری دا بگەڕێتەوە بەغدا و دەست بە کار و چالاکییە پەرلەمانییەکان بکاتەوە. فراکسیۆنەکە هۆکاری ئەم بڕیارەی بۆ دروستبوونی لێکتێگەیشتنی ئەرێنی لەگەڵ هێزە سیاسییەکانی بەغدا و گەیشتن بە رێککەوتن گەڕاندەوە.

چوارشەممە، 6ـی ئایاری 2026، فراکسیۆنی پارتی دیموکراتی کوردستان لە پەرلەمانی عێراق، لە راگەیەنراوێکی فەرمیدا بڕیاری گەڕانەوەی بۆ سەر کار و چالاکییە پەرلەمانییەکانی خۆی لە بەغدا راگەیاند و، جەختی لەوە کردەوە کە ئەم هەنگاوە لە سۆنگەی بەرپرسیارێتیی یاسایی و نیشتمانییەوە سەرچاوەی گرتووە.

بە گوێرەی ڕاگەیەنراوەکەی فراکسیۆنی پارتی، بڕیاری گەڕانەوەیان بۆ پەرلەمان پاش دروستبوونی "لێکتێگەیشتنی ئەرێنی" لە نێوان هێزە سیاسییەکاندا بووە، بە تایبەتی دوای سەردانی سەرۆکوەزیرانی راسپێردراو بۆ پێکهێنانی حکوومەتی نوێ و شاندی باڵای چوارچێوەی هەماهەنگی بۆ هەرێمی کوردستان و ئەنجامدانی گفتوگۆی چڕ لەگەڵ سەرکردایەتیی سیاسیی پارتی.

هەروەها ئاماژە بەوەش دراوە، کە سەردانی شاندی دانوستانکاری پارتی دیموکراتی کوردستان بۆ بەغدا لەپێناو گەیشتن بە چارەسەری ڕیشەیی، پاڵنەرێکی دیکەی ئەم بڕیارە بووە.

لە بەشێکی دیکەی راگەیەنراوەکەدا، فراکسیۆنەکە ئامانجی سەرەکیی گەڕانەوەکەی روون کردووەتەوە و دەڵێت: "ئەم گەڕانەوەیەمان هۆکارەکەی بۆ ئەوە دەگەڕێتەوە، تاوەکوو لە نێو هۆڵی پەرلەمانەوە لە نزیکەوە چاودێریی جێبەجێکردنی ئەو رێککەوتن و لێکتێگەیشتنانە بکەین کە تایبەتن بە دابینکردنی مافە دەستووری، یاسایی و داراییەکان."

فراکسیۆنی پارتی جەختی کردووەتەوە کە ئامادەیی و هەڵوێستە سیاسییەکانیان لە پرۆسەی یاسادانان و چاودێریدا، هەمیشە ئامرازێک بووە بۆ بەرگریکردن لە مافە دەستوورییەکانی سەرجەم هاووڵاتییانی عێراق و مافە ڕەواکانی گەلی کوردستان، بە مەبەستی چەسپاندنی پایەکانی هاوبەشیی ڕاستەقینە لە بەڕێوەبردنی دەوڵەتدا.

فراکسیۆنەکە روونیشی کردووەتەوە، کە وەک هەمیشە "لە سەنگەری پێشەوەی داکۆکیکردندا" دەمێنێتەوە.