چەند ئامارێکی سەرنجڕاکیش لەسەر مێژووی ئێل کلاسیکۆ
ئەمشەو یەکشەممە 10ـی ئایاری 2026 کاتژمێر 10ـی شەو بە کاتی هەولێر یەکێک لە بەچێژترین یارییەکانی جیهان دەکرێت، ئەویش یاری ئێل کلاسیکۆ لە نێوان هەردوو یانەی بارسێلۆنا و ریاڵ مەدرید، لە گەڕی 35 خولی ئیسپانیا لە یاریگای سپۆتیفای کامپ نۆ.
هەردوو یانە پێشتر 263 کلاسیکۆیان بەرامبەر یەکتری کردووە و ریاڵ مەدرید خاوەنی زۆرترین بردنەوەیە و جیاوازی بردنەوەکانیشیان لەگەڵ بارسێلۆنا تەنها 2 بردنەوەیە، واتە یانە شاهانەکە لە کۆی 263 کلاسیکۆ خاوەنی 107 بردنەوەیە و یانە کەتەلۆنیەکەش خاوەنی 105 بردنەوەیە.
ئامارەکانی کلاسیکۆ لە مێژوو:
263 یاری
107 بردنەوە ریاڵ مەدرید
105 بردنەوە بارسێلۆنا
ژمارەی گۆڵەکانیان لە کلاسیکۆ:
ریاڵ مەدرید 447 گۆڵ
بارسێلۆنا 439 گۆڵ
ئەنجامی کلاسیکۆ لە سانتیاگۆ:
131 یاری
73 بردنەوە بۆ ریاڵ مەدرید
34 بردنەوە بۆ بارسێلۆنا
ئەنجامی کلاسیکۆ لە کامپ نۆ:
132 یاری
71 بردنەوە بۆ بارسێلۆنا
34 بردنەوە بۆ ریاڵ مەدرید
گۆڵکارانی کلاسیکۆ:
لیۆنێل مێسی 26 گۆڵ
کریستیانۆ رۆناڵدۆ 18 گۆڵ
ژمارەی هاتریکەکانی کلاسیکۆ:
بارسێلۆنا 10 هاتریک
ریاڵ مەدرید 14 هاتریک
ئەو یاریزانانەی زۆرترین هاتریکیان لە کلاسیکۆ کردووە:
لیۆنێل مێسی 2 هاتریک ( 2007 و 2014 )
سانتیاگۆ بێرنابیۆ 2 هاتریک
گۆڵکارانی ئێستای کلاسیکۆ:
ڤینیسیۆس جونیۆر 7 گۆڵ
رۆبێرت لێڤاندۆڤسکی 2 گۆڵ