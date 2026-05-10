وەرزش

چەند ئامارێکی سەرنجڕاکیش لەسەر مێژووی ئێل کلاسیکۆ

ئەمشەو یەکشەممە 10ـی ئایاری 2026 کاتژمێر 10ـی شەو بە کاتی هەولێر یەکێک لە بەچێژترین یارییەکانی جیهان دەکرێت، ئەویش یاری ئێل کلاسیکۆ لە نێوان هەردوو یانەی بارسێلۆنا و ریاڵ مەدرید، لە گەڕی 35 خولی ئیسپانیا لە یاریگای سپۆتیفای کامپ نۆ.

هەردوو یانە پێشتر 263 کلاسیکۆیان بەرامبەر یەکتری کردووە و ریاڵ مەدرید خاوەنی زۆرترین بردنەوەیە و جیاوازی بردنەوەکانیشیان لەگەڵ بارسێلۆنا تەنها 2 بردنەوەیە، واتە یانە شاهانەکە لە کۆی 263 کلاسیکۆ خاوەنی 107 بردنەوەیە و یانە کەتەلۆنیەکەش خاوەنی 105 بردنەوەیە.

ئامارەکانی کلاسیکۆ لە مێژوو:

263 یاری

107 بردنەوە ریاڵ مەدرید

105 بردنەوە بارسێلۆنا

ژمارەی گۆڵەکانیان لە کلاسیکۆ:

ریاڵ مەدرید 447 گۆڵ

بارسێلۆنا 439 گۆڵ

ئەنجامی کلاسیکۆ لە سانتیاگۆ:

131 یاری

73 بردنەوە بۆ ریاڵ مەدرید

34 بردنەوە بۆ بارسێلۆنا

ئەنجامی کلاسیکۆ لە کامپ نۆ:

132 یاری

71 بردنەوە بۆ بارسێلۆنا

34 بردنەوە بۆ ریاڵ مەدرید

گۆڵکارانی کلاسیکۆ:

لیۆنێل مێسی 26 گۆڵ
کریستیانۆ رۆناڵدۆ 18 گۆڵ

ژمارەی هاتریکەکانی کلاسیکۆ:
بارسێلۆنا 10 هاتریک
ریاڵ مەدرید 14 هاتریک

 ئەو یاریزانانەی زۆرترین هاتریکیان لە کلاسیکۆ کردووە:
لیۆنێل مێسی 2 هاتریک ( 2007 و 2014 )
سانتیاگۆ بێرنابیۆ 2 هاتریک

گۆڵکارانی ئێستای کلاسیکۆ:
ڤینیسیۆس جونیۆر 7 گۆڵ
رۆبێرت لێڤاندۆڤسکی 2 گۆڵ



 

 

 
 
کاروان فاخر ,