پەرلەمانی عێراق: ناهێڵین وڵاتمان بکرێتە گۆڕەپانی یەکلاکردنەوەی ململانێکان

شانەی راگەیاندنی ئەمنی: هیچ دابەزینێکی ئاسمانیی لە بیابانی کەربەلا و نەجەف رووی نەداوە

لە کاتێکدا لیژنەی ئاسایش و بەرگری لە پەرلەمانی عێراق ئامادەکاری دەکات بۆ بانگهێشتکردنی فەرماندە باڵاکانی سوپا بە مەبەستی لێکۆڵینەوە لە دەنگۆی بوونی "جووڵە و پێشێلکاریی سەربازیی بیانی" لە بیابانەکانی نێوان کەربەلا و ئەنبار، شانەی راگەیاندنی ئەمنیی عێراقیش بە فەرمی هەواڵی ئەنجامدانی هەر جۆرە دابەزینێکی ئاسمانیی نوێ لەو ناوچانە رەت دەکاتەوە و دڵنیایی دەداتە هاووڵاتییان.

یەکشەممە، 10ـی ئایاری 2026، لیژنەی ئاسایش و بەرگریی پەرلەمانی عێراق، نیازی خۆی بۆ بانگهێشتکردنی ژمارەیەک لە فەرماندە ئەمنییەکان راگەیاند، بە مەبەستی لێکۆڵینەوە لەو زانیارییانەی باس لە تۆمارکردنی "پێشێلکاری و چالاکیی سەربازیی بیانی" دەکەن لە ناوچە سنوورییەکانی نێوان هەردوو پارێزگای کەربەلا و ئەنبار.

هاوکات لیژنەکە بە توندی رەتیکردەوە کە عێراق بکرێتە گۆڕەپانێک بۆ یەکلاکردنەوەی ململانێکان یان خاڵێک بۆ دەستدرێژیکردنە سەر وڵاتانی دراوسێ.

لەو بارەیەوە، کەریم عێلێوی محەممەداوی، ئەندامی لیژنەکە بە ئاژانسی هەواڵی عێراقییەی راگەیاند: "لە سەرەتای دەستپێکردنی ئاڵۆزییەکانی ناوچەکەوە، ئێمە هۆشداریمان داوە لەسەر بوونی جووڵەی هێزەکانی ئەمریکا لەو ناوچانەی دەکەونە نێوان کەربەلا و ئەنبار."

ئاماژەی بەوەش کرد، کە "ئەو زانیارییانە لە رێگەی جووتیارێکی عێراقییەوە گەیشتوون و دواتر لە لایەن ئەو هێزە عێراقییەی کە بۆ پشکنینی ناوچەکە رەوانە کرابوو، پشتڕاست کراونەتەوە."

محەممەداوی ئاشکرای کرد، کە ئەو هێزە عێراقییەی ئەرکی پشکنینەکەی پێسپێردرابوو، رووبەڕووی هێرشێکی راستەوخۆ بووەتەوە و بەهۆیەوە ئەفسەرێک کوژراوە و سەربازێکیش بریندار بووە.

روونیشی کردەوە: "لێکۆڵینەوە سەرەتاییەکان ئاماژە بەوە دەکەن کە هەوڵێک هەیە بۆ بەکارهێنانی ئەو ناوچانە وەک خاڵی پاڵپشتی بۆ ئۆپەراسیۆنی سەربازی لە رێگەی مووشەک و فڕۆکەی بێفڕۆکەوانەوە دژی کۆماری ئیسلامیی ئێران."

سەعد مەعن، سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنی، لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوە کرد، کە ئەوەی لە لایەن هەندێک ئاژانس و تۆڕە کۆمەڵایەتییەکانەوە بڵاو کراوەتەوە، دەگەڕێتەوە بۆ رووداوێکی کۆن.

سەعد مەعن گوتی: "ئەم بابەتە پەیوەندیی بە رووداوێکی رۆژی 5ـی ئاداری رابردووەوە هەیە، کاتێک هێزێکی ئەمنی و سەربازیی عێراقی لەو ناوچەیە بوون و رووبەڕووی هێزێکی نەناسراو و مۆڵەتپێنەدراو بوونەوە، کە لە ئەنجامدا کارمەندێکی هێزە ئەمنییەکان شەهید بوو و دووانی دیکەش بریندار بوون."

روونیشی کردەوە، کە دوای ئەو رووداوە، هێزەکانیان بە سەرپەرشتیی فەرماندەیی ئۆپەراسیۆنە هاوبەشەکان بەردەوام بوون لە کێوماڵکردن و پشکنینی ناوچە بیابانییەکان بە تایبەتی لە مانگەکانی نیسان و ئایاردا و، هیچ شوێنەوارێک یان بوونێکی ئەو هێزە نەناسراوە و کەرەستەکانیان نەدۆزراوەتەوە.

سەرۆکی شانەی راگەیاندنی ئەمنی دڵنیایی دا کە "هێزە ئەمنییەکانمان بەردەوامن لە جێبەجێکردنی ئەرکەکانیان و ئێستا هیچ بوونێکی سەربازیی لەو شێوەیە لەو ناوچانە و تەواوی خاکی عێراقدا بوونی نییە."

هەروەها جەختی کردەوە کە رێکارە پێویستەکان لە کاتی خۆیدا بۆ رووداوەکەی مانگی ئادار گیراونەتە بەر و، هەر جۆرە هەواڵێکی سەبارەت بە ئەنجامدانی دابەزینی ئاسمانیی نوێ لە بیابانی کەربەلا و نەجەفیش رەت کردەوە.

ئەمەش لە کاتێکدایە، رۆژی شەممە 9ـی ئایاری 2026، رۆژنامەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ"ی ئەمریکی راپۆرتێکی بڵاو کردبووەوە کە تێیدا هاتبوو، کە ئیسرائیل بنکەیەکی سەربازیی نهێنی لە ناو قوڵایی بیابانەکانی عێراقدا دروست کردووە، ئەمەش بە مەبەستی پشتیوانیکردن لەو جەنگری لە 28ـی شوباتی 2026 دژی ئێران دەستی پێکردووە.

لە بەشێکی دیکەی راپۆرتەکەدا هاتبوو، لە 4ـی ئاداری 2026دا، زانیاری دژبەیەک دەربارەی پرۆسەیەکی دابەزینی ئاسمانی لە ناوچە بیابانییەکانی نێوان کەربەلا و نەجەف بڵاوبووەوە، ئەمەش دوای ئەوە هات هێزێکی عێراقی لە کاتی ئەرکێکی چاودێریدا بۆردومان کرا و بەهۆیەوە چەکدارێک کوژرا و دووانی دیکەش بریندار بوون، بێ ئەوەی لایەنی ئەنجامدەر بە فەرمی ئاشکرا بکرێت.

لای خۆیەوە ئەمڕۆ سەباح نوعمان، گوتەبێژی فەرماندەی گشتیی هێزە چەکدارەکانی عێراق، لەبارەی راپۆرتەکەی "وۆڵ ستریت جۆرناڵ" گوتی: "پێشتر لێدوانی فەرمیمان سەبارەت بەم بابەتە نەداوە، ئەو زانیارییانەی رۆژنامەکە بڵاوی کردوونەتەوە تایبەتن بە خۆی، نازانین سەرچاوەیان کوێیە و تا ئێستا بۆمان پشتراست نەکراونەتەوە".