فوئاد حوسێن: عێراق سوورە لەسەر رەخساندنی ژینگەیەکی ئارام بۆ نێردە دیپلۆماسییەکان

پێش دوو کاتژمێر

وەزیری دەرەوەی عێراق، پابەندبوونی حکوومەتی وڵاتەکەی بە پاراستن و رەخساندنی ژینگەیەکی لەبار بۆ کاری نێردە دیپلۆماسییەکان دووپات کردەوە. لای خۆیەوە باڵیۆزی هۆڵەندا پاڵپشتیی وڵاتەکەی بۆ سەقامگیریی عێراق دەربڕی.

یەکشەممە، 10ـی ئایاری 2026، فوئاد حوسێن، وەزیری دەرەوەی عێراق، پێشوازیی لە جانیت ئەلبێردا، باڵیۆزی هۆڵەندا لە عێراق کرد.

وەزارەتی دەرەوەی عێراق لە راگەیەنراوێکدا رایگەیاند: لە کۆبوونەوەکەدا، باس لە پەیوەندییە دووقۆڵییەکانی نێوان عێراق و هۆڵەندا کراوە، لەگەڵ تاوتوێکردنی رێگاکانی بەهێزکردنی هاوکاریی هاوبەش لە بوارە جیاجیاکاندا، بە جۆرێک کە خزمەت بە بەرژەوەندییەکانی هەردوو وڵات بکات.

بە پێی راگەیەنراوەکە، هەردوولا دوایین پێشهاتەکانی رەوشی سیاسیی عێراقیان تاوتوێ کردووە، بە تایبەتی پرسی پێکهێنانی حکوومەت، لەم چوارچێوەیەدا، فوئاد حوسێن تیشکی خستە سەر ئەو هەوڵانەی دەدرێن بۆ لێکنزیککردنەوەی بۆچوونی هێزە سیاسییەکان و ئەو ئاڵنگارییانەی کە رووبەڕووی پرۆسەی پێکهێنانی حکوومەت دەبنەوە.

وەزیری دەرەوە، پابەندبوونی حکوومەتی عێراقی بە بەردەوامی هاوکاری لەگەڵ کۆمەڵگەی نێودەوڵەتی و دابینکردنی کەشێکی لەبار بۆ کاری نوێنەرایەتییە دیپلۆماسییەکان دووپات کردەوە.

هەروەها ستایشی ئەو رۆڵەی کرد کە هۆڵەندا لە پاڵپشتیکردنی عێراقدا گێڕاویەتی، بە تایبەتی لە بوارەکانی مرۆیی و گەشەپێدان.

لە بەرامبەردا، باڵیۆزی هۆڵەندا پاڵپشتیی وڵاتەکەی بۆ سەقامگیریی عێراق دەربڕی و جەختی لە گرنگیی بەردەوامبوونی گفتوگۆ و هاوکاریی نێوان لایەنە سیاسییەکان کردەوە، بە شێوەیەک کە بەشدار بێت لە چەسپاندنی ئاسایش و سەقامگیری لە سەرتاسەری ناوچەکەدا.