لە هەر ئۆتۆمبێلێک زبڵ و خاشاک فرێ بدرێت، سزاکە 40 هەزار دینارە

لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ پاراستنی ژینگەی هەرێمی کوردستان و پاک راگرتنی شار و شەقامەکان، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان، بڕیارێکی نوێی سەبارەت بە سەرپێچیکارانی ژینگە راگەیاند.

ئەمڕۆ سێشەممە، 12ـی ئایاری 2026، لە راگەیەندراوێکدا دکتۆر هێمن میرانی، بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆی حکوومەتی هەرێمی کوردستان رایگەیاند؛ چیتر فڕێدانی زبڵ و خاشاک لەناو ئۆتۆمبێلەکانەوە بە "رەوا و ئاسایی" نابینرێت و لەمڕۆوە رێکاری یاسایی بەرامبەر سەرپێچیکاران دەگیرێتە بەر.

بەگوێرەی بڕیارەکە، هەر ئۆتۆمبێلێک، چ شوفێرەکەی بێت یان سەرنشینەکانی، زبڵ و خاشاک فڕێ بدەنە سەر شەقام و شوێنە گشتییەکان، بە بڕی 40هەزار دینار سزا دەدرێن.

بەڕێوەبەری گشتیی دیوانی وەزارەتی ناوخۆ جەختی کردەوە، ئەم هەنگاوە بە ئامانجی دروستکردنی "کوردستانێکی پاک و خاوێنتر"ە و داوا لە هاووڵاتیان دەکات پابەندی رێنماییە ژینگەییەکان بن بۆ ئەوەی دووچاری سزای دارایی نەبنەوە و سیمای شارەکانیش بە جوانی بمێننەوە.