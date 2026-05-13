ئەگەر هورمز نەکرێتەوە 45 ملیۆن کەس تووشی مەترسیی برسێتی دەبن

پێش دوو کاتژمێر

خۆرخێ مۆرێرادا سیلوا، راسپێردراوی تایبەتیی رێکخراوی نەتەویەکگرتووەکان بۆ رووبەڕووبوونەوەی قەیرانی مرۆیی لە جیهان، هۆشداریدا لە درێژەکێشانی داخرانی گەرووی هورمز و ئەگەری سەرهەڵدانی قەیرانێکی گەورەی مرۆیی.

ئاماژە بەوە دەکات، تا ئێستا داخرانی ئەو گەرووە بووەتە هۆی ئەوەی نرخی پەینی کیمیایی لە جیهاندا گران ببێت و بەهۆیەوە رووبەرێکی فراوان لە زەوییە کشتوکاڵییەکان لە پەین بێبەش ببن کە لێکەوتە سەرەکییەکەی کەمبوونەوەی خۆراکە.

بەگوتەی ئەو بەرپرسەی نەتەوەیەکگرتووەکان ئەگەر دۆخەکە لە چەند هەفتەی داهاتوودا چاک نەکرێت و گەرووەکە نەکرێتەوە ئەوا 45 ملیۆن کەس لە دانیشتووانی جیهان تووشی برسێتی و قڕی دەبن.

جێی باسە هەر لەگەڵ دەستپێکردنی جەنگ و داخرانی هورمز، رێکخراوی نەتەویەکگرتووەکان بڕیاری دا بە وردی چاودێریی گواستنەوەی پەینی کیمیایی بکات کە راستەوخۆ پەیوەندی بە ئاسایشی خۆراکەوە هەیە.

ئامانجەکەی رێکخراوی نەتەویەکگرتووەکان ئەوە بووە رێکارێک بۆ گواستنەوەی ئامۆنیاک، گۆگرد و ئورە لە گەرووی هورمز بدۆزێتەوە بەڵام سەرکەوتوو نەبووە.