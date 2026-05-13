600  ئامێری راکێشانی پارە ‘ATM’ لە هەرێمی کوردستان دانراون

لەکاتێکدا ئەمڕۆ پڕۆسەی دابەشکردنی مووچە دەستی پێکردووە و زیاتر لە 760 هەزار مووچەخۆر لە رێگەی پڕۆژەی "هەژماری من"ـەوە مووچەکانیان وەردەگرن، بەرپرسانی پڕۆژەکە بۆ ئاسانکاری زیاتر رێگەی دۆزینەوەی ئامێرەکانی راکێشانی پارەیان بۆ هاووڵاتیان خستووەتە ڕوو.

بەگوێرەی داتاکانی ئەم مانگە، 357 هەزار فەرمانبەری مەدەنی، 218 هەزار کەس لە هێزەکانی ئاسایش و پێشمەرگە، 168 هەزار خانەنشین و 19 هەزار کەس لە خێزانی شەهیدان لە رێگەی کارتی بانکییەوە مووچەکانیان وەردەگرن.

لە ئێستا 600 ئامێری 'ATM' لە 200 شوێنی جیاوازی هەرێمی کوردستان دانراون و پلانیش هەیە لە داهاتوودا 400 ئامێری دیکەش زیاد بکرێن، بۆ ئەوەی هاووڵاتیان لە هەر کاتێکدا بن، تەنانەت لە رۆژانی پشوو یان لە شەودا تووشی ئاستەنگی نەبن، دەتوانن بە شێوازێکی زۆر ئاسان نزیکترین ئامێر لە شوێنی خۆیان بدۆزنەوە، ئەو کەسانەی ئارەزوو دەکەن سوود لەم خزمەتگوزارییە وەربگرن، دەتوانن لە رێگەی بڕاوسەری گوگڵ یان هەر بڕاوسەرێکی دیکەوە سەردانی ماڵپەڕی فەرمی "هەژماری من" بکەن.

دوای چوونە ناو ماڵپەڕەکە، هاووڵاتیان دەتوانن لە بەشی خزمەتگوزارییەکان، بژاردەی دۆزینەوەی ئامێری ئەی تی ئێم هەڵبژێرن کە لەوێدا نەخشەیەکی تایبەت بەردەست کراوە، ئەم نەخشەیە لۆکەیشنی ورد و دروستی هەموو ئامێرەکانی راکێشانی پارە لە هەرێمی کوردستان نیشان دەدات و هەر هاووڵاتییەک دەتوانێت بە یەک کلیک شوێنی نزیکترین ئامێر دەستنیشان بکات و بە ئاسانی بگاتە لای بۆ ئەوەی کاروباری دارایی خۆی بەبێ دواکەوتن ئەنجام بدات.

پرۆژەی هەژماری من رایگەیاند، رۆژی چوارشەممە 13ـی ئایاری 2026، پرۆسەی دابەشکردنی مووچەی مانگی نیسان (مانگی 4) بە شێوازی دیجیتاڵی و لە رێگەی پڕۆژەی هەژماری من لە سەرجەم پارێزگاکان دەست پێ دەکات و 762 هەزار کەس بە دیجیتاڵی مووچە وەردەگرن.

سێشەممە 12ـی ئایاری 2026، بەپێی نوێترین ئامارەکانی پڕۆژەی "هەژماری من"، گۆڕانکارییەکی گەورە لە پرۆسەی دابەشکردنی مووچەدا روویداوە و ژمارەی ئەو فەرمانبەرانەی بە شێوازی سەردەمیانە مووچە وەردەگرن گەیشتووەتە ئاستێکی پێوانەیی.