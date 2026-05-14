تۆم بەڕاک: ترەمپ ئامادەیە لە نزیکەوە لەگەڵ حکوومەتی نوێی عێراق کار بکات

تۆم بەڕاک: کار بۆ بونیادنانی عێراقێکی خاوەن سەروەری و سەقامگیر دەکەین

نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا، پیرۆزبایی لە عەلی فالح زەیدی کرد بەبۆنەی وەرگرتنی متمانەی پەرلەمان، و جەختی لە ئامادەیی واشنتن کردەوە بۆ کارکردنی هاوبەش لە پێناو سەقامگیریی عێراق.

پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، تۆم بەڕاک، نێردەی تایبەتی ئەمریکا بۆ کاروباری سووریا، لە هەژماری فەرمیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی (ئێکس) پەیامێکی بڵاوکردەوە و تێیدا پیرۆزبایی ئاراستەی سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق کرد بە بۆنەی بەدەستهێنانی متمانەی پەرلەمان و پەسەندکردنی کابینەکەی لە لایەن پەرلەمانەوە.

لە پەیامەکەیدا، تۆم بەڕاک نووسیویەتی: "ئێمە گەشبینین بەم سەرکردایەتییە نوێیەتان، هەروەها چاوەڕوانی هاوکاریکردنین لەسەر کارنامەیەکی نوێی بوێر کە لەگەڵ بەرژەوەندییە هاوبەشەکانماندا یەکبگرێتەوە."

نێردەی تایبەتی ئەمریکا ئاماژەی بە دیدگای وڵاتەکەی بۆ داهاتووی عێراق کرد و رایگەیاند، ئامانجیان بەشداریکردنە لە "بونیادنانی عێراقێکی خاوەن سەروەری، گەشەسەندوو، سەقامگیر و لە ئاشتیدا لەگەڵ دراوسێکانی؛ عێراقێک کە دەرفەت و گەشەپێدان بۆ سەرجەم هاووڵاتییانی دابین بکات لە چوارچێوەی هاوبەشییەکی سوودبەخشی دوولایەنە لەگەڵ ئەمریکا."

لە بەشێکی دیکەی پەیامەکەیدا، تۆم بەڕاک هەڵوێستی سەرکردایەتیی نوێی ئەمریکای گەیاندە سەرۆکوەزیرانی عێراق و جەختی کردەوە: "دۆناڵد ترەمپ، مارک روبیۆ و ئەمریکا، بە تەواوی ئامادەن بۆ کارکردنی نزیک لەگەڵ جەنابتان و حکوومەتەکەتان."

بەڕاک، ئاماژەی بەوەش کرد، ئەو کارکردنە هاوبەشەی نێوان واشنتن و بەغدا بە مەبەستی "بەرەوپێشبردنی ئامانجە هاوبەشەکانمانە بۆ گەشەسەندنی گەلی عێراق و بنەبڕکردنی تیرۆر.

ئەمڕۆ، پەرلەمانی عێراق، بە زۆرینەی دەنگی ئەندامان، کارنامەی کابینەی حکوومەتەکەی عەلی زەیدی پەسەند کرد، هەروەها متمانەش بە 14 وەزیر لە کابینەکەدا درا.