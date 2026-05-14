مەسرور بارزانی پیرۆزبایی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق لە عەلی زەیدی دەکات

مەسرور بارزانی سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان پیرۆزبایی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق لە عەلی زەیدی دەکات و هیواخوازە قۆناخی داهاتوو دەستپێکێکی نوێ بێت لە سەقامگیریی و ئاشتی لە عێراق و چارەسەربوونی گشت کێشەکانی عێراق و جێبەجێکردنی دەستوور.

سەرۆکی حکوومەتی هەرێمی کوردستان لە پەیامێکدا لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس نووسیویەتی: پیرۆزباییەکی گەرم لە بەڕێز عەلی فالح زەیدی سەرۆک وەزیرانی فیدراڵ و کابینەکەی دەکەم بە بۆنەی بە دەستهێنانی متمانەی ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق".

هەروەها نووسیویەتی "هیوادارم دەستپێکی قۆناخێکی نوێ بێت لە سەقامگیریی و ئاشتی لە عێراق و چارەسەربوونی گشت کێشەکانی عێراق و جێبەجێکردنی دەستوور و باشترکردنی پەیوەندیی نێوان هەرێمی کوردستان و حکوومەتی فیدراڵ".

 
 
 
 
 
 
 

ئێوارەی ئەمڕۆ پێنجشەممە 14ی ئایاری 2026، پەرلەمانی عێراق بە بەشداری 270 پەرلەمان کۆبوونەوەی ئاسایی بۆ متمانەدان بە کارنامەی وەزاری و پێکهاتەی حکوومەتی نوێی عێراق کۆبووەوە، بەڵام بەهۆی شەڕ و ئاڵۆزی نێوان بەشێک لە پەرلەمانتارانی شیعە و سوننە، بەهۆی دەنگدان لەسەر کاندیدانی وەزارەتەکانی ناوخۆ بۆ شیعە، پلاندانان و خوێندنی باڵا بۆ سوننە، دانیشتنەکەی پەرلەمان دوای متمانەدان بە کارنامەی حکوومەت و 14 وەزیر، کۆبوونەوەکەی کۆتایی پێهێنا.

ئێستا نۆ پۆستی وەزاری حکوومەتی نوێی عێراق ماوە بخرێنە دەنگدان.

 

 

