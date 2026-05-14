عێراقچی: پیرۆزبایی لە فوئاد حوسێنی برام دەکەم

عەباس عێراقچی وەزیری دەرەوەی کۆماری ئیسلامی ئێران پیرۆزبایی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی و هەڵبژاردنەوەی فوئاد حوسێن بە وەزیری دەرەوەی عێراق دەکات.

ئەمڕۆ پێنجشەممە، 14ـی ئایاری 2026، عێراقچی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی ئێکس لە پەیامێکدا نووسیویەتی "پیرۆزبایی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی عێراق بە سەرۆکایەتی عەلی زەیدی سەرۆکوەزیران دەکەم و پێشوازی لە مانەوەی برام فوئاد حوسێن لە پۆستی وەزیری دەرەوەی عێراق دەکەم".

هەروەها نووسیویەتی "بەرفراوانکردنی پەیوەندی دۆستانە و برایانە هەمیشە کاری لە پێشینەمان دەبێت لە سیاسەتی پەیوەندییەکانی دەرەوەی نێوان تاران و بەغدا".