فەرەنسا: کەشتی شارڵ دیگۆڵ گەیشتە دەریای عەرەب

کاترین ڤۆتران، وەزیری سوپای فەرەنسا، گەیشتنی کەشتیی فڕۆکەهەڵگری "شارڵ دیگۆڵ"ی بۆ دەریای عەرەب راگەیاند.

هەینی 15ـی ئایاری 2026، کاترین ڤۆتران، وەزیری سوپای فەرەنسا، لە لێدوانێکدا رایگەیاند، کەشتیی فڕۆکەهەڵگری شارڵ دیگۆڵ بەشداری لە ئەرکێکی "بێلایەن"دا دەکات بۆ کردنەوەی گەرووی هورمز.

گوتیشی: "هەوڵ دەدەین ئازادیی هاتوچۆی دەریایی لە گەرووی هورمز بگەڕێنینەوە، بەڵام بە شێوازێکی 'نا هێرشبەرانە'"، هەروەها ئاماژەی بەوە کرد، لە ئێستادا کەشتییەکە لەناو خودی گەرووی هورمزدا نییە.

فەرەنسا لەگەڵ 25 وڵاتی دیکە، رۆژی پێنجشەممە پشتیوانی خۆیان بۆ دەستپێکردنی ئەرکێکی سەربازیی فرەنەتەوەیی سەربەخۆ و تەنیا بەرگرییانە راگەیاند، بۆ دابینکردنی ئاسایشی گەرووی هورمز، ئەمەش لەبەر رۆشنایی بەردەوامی ئەو ئاڵۆزییانەی لە جوڵەی کەشتیوانیدا دروست بووە لەو رێڕەوە ئاوییە گرنگەدا لە دوای هەڵگیرسانی جەنگ لەگەڵ ئێران لە 28ـی شوباتی 2026.

ئەم راگەیاندنە لە چوارچێوەی ئەو هەوڵانەدایە، فەرەنسا و بەریتانیا لە مانگی نیسانی رابردووەوە سەرکردایەتی دەکەن بۆ پاراستنی ئازادیی کەشتیوانی و بازرگانی نێودەوڵەتی لەو گەرووەی کە بەشێکی زۆری هەناردەی نەوتی جیهانی پێدا تێپەڕ دەبێت.

لەلایەکی دیکەوە، فەرماندەیی ناوەندیی ئەمریکا (سێنتکۆم) رایگەیاند، لە سەرەتای دەستپێکردنی گەمارۆی دەریایی دژ بە ئێران لە 13ـی نیسانەوە، 4 کەشتییان پەکخستووە و رێڕەوی 75 کەشتی دیکەیان گۆڕیوە.

لای خۆشیەوە، سوپای پاسدارانی ئێران رایگەیاندووە، لە شەوی چوارشەممەوە 30 کەشتی بەناو گەرووەکەدا تێپەڕیون، کە ئەم ژمارەیە زۆر کەمترە لەو رێژە ئاساییەی پێش جەنگ کە رۆژانە نزیکەی 140 کەشتی بووە.