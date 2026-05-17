عەلی زەیدی: دادپەروەری بۆ قوربانییانی دەستی دیکتاتۆریەت جێبەجێ دەکەین

سەرۆکوەزیرانی عێراق لە رۆژی نیشتمانیی گۆڕە بەکۆمەڵەکاندا، بەڵێنی هێنانەدی دادپەروەریی بۆ کەسوکاری قوربانییانی دەستی رژێمی پێشوو و رێکخراوە تیرۆریستییەکان دەدات، هاوکات پابەندبوونی حکوومەتیش بۆ دابینکردنی ژیانێکی شکۆمەندانە بۆ سەرجەم هاووڵاتییان دووپات دەکاتەوە.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 17ی ئایاری 2026، عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق لە هەژماری تایبەتیی خۆی لە تۆڕی کۆمەڵایەتیی "ئێکس" رایگەیاند، لە رۆژی نیشتمانیی گۆڕە بەکۆمەڵەکاندا یادی قوربانییە گەورەکانی رۆڵەکانی گەل بە سەرجەم پێکهاتەکانەوە دەکەنەوە.

سەرۆکوەزیران ئاماژەی بەوە دا، گەلی عێراق لە رابردوودا رووبەڕووی دڕندانەترین جۆرەکانی کوشتن و ئەشکەنجەدان بووەتەوە لەسەر دەستی رژێمی دیکتاتۆریی رووخاو.

عەلی زەیدی روونیشی کردەوە، ئەوان پابەندن بە قەرەبووکردنەوە و هێنانەدی دادپەروەری بۆ کەسوکاری قوربانییان، چ ئەوانەی لەسەر دەستی دیکتاتۆریەتی رووخاو شەهید بوون، یان ئەوانەی لەلایەن پاشماوەکانیانەوە کرانە ئامانج لە چوارچێوەی رێکخراوە تیرۆریستییەکاندا.

لە کۆتایی پەیامەکەیدا سەرۆکوەزیران ئەوەشی خستە روو، بەڵێن دەدەن ژیانێکی ئازاد و شکۆمەندانە بۆ کەسوکاری قوربانییان و بۆ تەواوی هاووڵاتییانی عێراق دابین بکەن.

رۆژی 16ی ئایاری هەموو ساڵێک لە عێراق وەک رۆژی نیشتمانیی گۆڕە بەکۆمەڵەکان دیاری کراوە. ئەنجوومەنی وەزیرانی عێراق لە ساڵی 2007دا بڕیاری دا ئەم رۆژە تایبەت بکات بە یادی قوربانییانی دەستی رژێمی پێشوو، ئەمەش دوای ئەوە هات یەکەم گۆڕی بەکۆمەڵ لە ناوچەی مەحاویلی سەر بە پارێزگای بابل دوای رووخانی رژێمی بەعس لە ساڵی 2003دا دۆزرایەوە.

بەپێی دواین ئامار و راپۆرتە فەرمییەکانی نەتەوە یەکگرتووەکان و دەزگا پەیوەندیدارەکان، لە سەرتاسەری عێراقدا هێشتا نێوان 200 بۆ 400 گۆڕی بەکۆمەڵ بە هەڵنەدراوەیی ماونەتەوە. ئەم گۆڕانە قۆناغە جیاوازەکانی مێژووی عێراق لەخۆدەگرن.