عەلی زەیدی و نووری مالیکی: پێویستە کابینەی حکوومەت تەواو بکرێت

ئەمرۆ یەکشەممە، 17ـی ئایاری 2026، نووسینگەی راگەیاندنی سەرۆکوەزیرانی عێراق لە راگەیەندراوێکدا ئاماژەی بەوەشدا، عەلی فالح زەیدی، سەرۆکوەزیرانی عێراق، پێشوازی لە نووری مالیکی، سەرۆکی هاوپەیمانی دەوڵەتی یاسا کردووە.

له‌ دیدارەکەدا، نووری مالیکی وێرای پیرۆزبایی لە سەرۆکوەزیران جەختیان لە گرنگی یەکخستنی هەڵوێست و دیدگاکان بۆ پاڵپشتیکردنی کابینەی نوێ کردەوە، هەروەها تاوتوێی پلانەکان بۆ بەدیهێنانی ئامانجەکانی ئابووری، گەشەپێدان و خزمەتگوزارییەکان کردەوە بە ئامانجی گەیشتن بە گەشەسەندنی هەمەلایەنە.

لە راگەیەندراوەکەدا هاتووە، هەردوولا جەختیان لە پێویستی هاوکاریی هێزە سیاسییە نیشتمانییەکان کردەوە بۆ تەواوکردنی پێکهێنانی حکوومەت.

هەروەها بەهێزکردنی تواناکانی حکوومەت بۆ زاڵبوون بەسەر ئاڵنگارییەکانی ئێستا و مسۆگەرکردنی بەرژەوەندییە باڵاکانی عێراق و گەلەکەی تەوەرێکی دیکەی گفتوگۆکان بوو.