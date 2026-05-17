سەدر داوای بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی لە سەرۆکوەزیرانی نوێ دەکات

پێش 52 خولەک

سەدر پیرۆزبایی پێکهێنانی حکوومەتی نوێی لە سەرۆکوەزیرانی عێراق کرد و داوای لێ کرد کار بۆ پاراستنی سەروەریی وڵات و بەرەنگاربوونەوەی گەندەڵی بکات.

ئەمڕۆ یەکشەممە، 17ی ئایاری 2026، موقتەدا سەدر، رێبەری رەوتی نیشتمانیی شیعە لە رێگەی پەیوەندییەکی تەلەفۆنییەوە پیرۆزبایی لە عەلی زەیدی، سەرۆکوەزیرانی نوێی عێراق کرد بەبۆنەی پێکهێنانی حکوومەتی نوێوە.

نووسینگەی تایبەتیی موقتەدا سەدر لە شاری نەجەف راگەیەنراوێکی بڵاوکردووەتەوە و تێیدا ئاماژەی بەوە دا، رێبەری رەوتی سەدر هانی سەرۆکوەزیرانی داوە بۆ پاراستنی سەروەریی وڵات و باشترکردنی رەوشی خزمەتگوزارییەکان لە ناوخۆی وڵاتدا.

لە بەشێکی تری پەیوەندییەکەدا رێبەری رەوتی نیشتمانیی شیعە روونیشی کردەوە، هەست بە ئیرادە و پێداگریی عەلی زەیدی دەکات بۆ باشترکردنی رەوشی عێراق، بۆیە هانی داوە بە توندی رووبەڕووی گەندەڵی ببێتەوە و سەرچاوە و سامانەکانی وڵات بپارێزێت.

لە کۆتایی راگەیەنراوەکەدا ئەوەش خراوەتە روو، موقتەدا سەدر جەختی لەسەر دابینکردنی ژیانێکی شکۆمەندانە بۆ گەلی عێراق کردووەتەوە لە رێگەی پێشکەشکردنی خزمەتگوزارییەکان و دابینکردنی پێداویستییەکان و پاراستنی تەواوی مافەکانیان.